외화 환전, 예·적금 가입 등 15개 업무 지원

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신한은행은 숙명여자대학교지점에서 ‘이지 체크인(Easy Check-in)’ 서비스를 시범 운영한다고 23일 말했다.

이번 서비스는 공항·호텔의 사전 체크인 서비스를 은행 창구에 적용한 것이다. 고객이 영업점을 방문해 번호표를 받을 때 전화번호를 입력하면 카카오톡 알림이나 문자메시지로 모바일 번호표를 제공하는 식이다.

고객은 대기하는 동안 모바일 번호표를 통해 요청 업무 정보를 미리 입력할 수 있다. 창구 직원은 이를 사전에 확인해 불필요한 질문 없이 신속하게 업무를 볼 수 있다. 또한 알림 서비스를 통해 지점 외부에서도 실시간 대기 인원을 확인할 수 있다. 차례가 되면 모바일 호출 안내를 받아 창구에서 바로 업무를 처리할 수 있다.

현재 ▷외화 환전 ▷예·적금 가입 ▷체크카드 재발급 등 15개 업무에 대해 사전 정보를 입력할 수 있다. 앞으로 지속적으로 서비스를 확대할 예정이다.

신한은행 관계자는 “고객이 지점 안에서만 대기해야 하는 불편을 줄이고 스마트폰을 활용해 효율적으로 업무를 준비할 수 있도록 했다”며 “앞으로도 고객이 보다 편리하게 금융 서비스를 이용할 수 있도록 디지털 기반 서비스를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.