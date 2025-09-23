부스 조감도·스테이지정보 공개 초대형 전시물과 무대쇼도 준비

스마일게이트는 신작 ‘카오스 제로 나이트메어(이하 카제나)’와 ‘미래시: 보이지 않는 미래(이하 미래시)’의 ‘도쿄게임쇼 2025’ 부스 조감도와 프로그램의 정보를 공개했다고 23일 밝혔다.

스마일게이트는 도쿄게임쇼 2025 특별 페이지를 통해 부스의 위치와 조감도를 공개했다. 이어 카제나·미래시 등 타이틀별 차별화된 전시 내용과 프로그램 세부 정보를 추가로 선보였다.

스마일게이트는 조감도에서 각 게임의 테마에 맞춰 양쪽으로 나뉘어 설치된 초대형 전시물을 소개했다.

카제나는 게임 내 ‘카오스’에 침투 시 탑승하는 전송기를 실물로 구현하고, 반원형 발광다이오드(LED) 이미지로 관람객의 시선을 사로잡을 예정이다.

미래시는 김형섭(혈라) 아트 디렉터의 작품을 대형 아트월과 높이 5.5m의 초대형 LED로 꾸밀 계획이다. 스마일게이트의 전시는 마쿠하리 멧세 4홀 N08 부스에서 진행된다.

스테이지의 세부 프로그램 정보도 공개했다. 카제나는 게임 산업 관계자들을 위한 비즈니스 데이 양일간 관람객 소통 행사를 진행한다.

오는 25일과 26일 63만명의 팔로워를 보유한 ‘Yunocy’ 와 구독자 38만명을 보유한 버추얼 유튜버(VTuber) ‘이나바 하네루’가 스테이지에서 선행 플레이를 체험할 예정이다.

퍼블릭 데이인 27일과 28일에는 각 160만, 117만명의 팔로워를 보유한 일본 코스프레 모델 ‘이오리 모에’와 ‘시노노메 우미’가 스테이지에서 선행 플레이 외에도 단독 포토 세션으로 무대를 꾸밀 계획이다.

아울러 스마이게이트는 버추얼 아이돌 그룹 ‘홀로라이브’ 소속의 버추얼 유튜버 ‘라플라스 다크니스’가 스페셜 게스트로 참여하는 미래시의 토크쇼를 28일 오후 2시에 진행한다.

라플라스 다크니스는 코스프레 모델 ‘에나코’와 ‘라플라스 다크니스X미래시’ 테마송 ‘점핑 인 더 타임(Jumping in the TIME)’ 뮤직비디오를 감상하고, 미래시 주인공들의 비주얼 콘셉트에 대해 토론할 예정이다.

차민주 기자