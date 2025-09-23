[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 아산사회복지재단(이사장 정몽준)은 제37회 아산상 수상자로 지난 25년간 아프리카 케냐와 말라위의 진료소와 병원 등을 통해 약 80만 명의 현지 주민들이 의료 혜택을 받을 수 있도록 헌신한 케냐 ‘성 데레사 진료소’의 정춘실 진료소장(여, 59세)을 선정했다.

어려운 이들을 돕고자 수녀의 길을 선택한 정 진료소장은 1999년 영국에서 간호사 자격을 취득하고 이듬해인 2000년 아프리카에서의 삶을 시작해 질병과 가난으로 고통받는 케냐와 말라위의 저소득·소외 지역 주민을 위해 헌신해왔다.

케냐에서는 의료 시설이 전무한 빈민 지역에 ‘성 데레사 진료소’ 설립과 운영을 주도했으며, 말라위에서는 ‘음땡고 완탱가 병원’의 책임자로서 의료 및 행정 체계를 정립하며 양질의 의료 서비스를 제공했다. 또 소외지역 주민을 위한 의료봉사와 구호활동을 펼치며 현지 주민들에게 삶의 희망을 전했다.

의료봉사상에는 26년간 중국, 몽골, 우즈베키스탄, 에티오피아 등 17개국의 선천성 심장병 어린이 844명의 무료 심장수술을 집도하고, 현지 의료진 3천여 명에게 교육을 통해 의술을 전한 서울대학교 의과대학 김웅한 교수(남, 62세)가 선정됐다.

사회봉사상에는 노숙인 무료급식소 ‘바하밥집’과 고립·은둔 청년 회복기관인 ‘푸른고래 리커버리센터’ 등을 운영하며 27년간 소외된 이웃들의 자립에 힘써온 김현일(남, 59세)·김옥란(여, 53세) 부부가 선정됐다.

시상식은 11월 25일(화) 서울 송파구 서울아산병원 아산생명과학연구원 강당에서 개최된다. 아산상 대상 수상자인 정춘실 진료소장에게는 상금 3억 원, 의료봉사상 수상자 김웅한 교수와 사회봉사상 수상자 김현일·김옥란 부부에게는 각각 2억 원의 상금이 수여된다.

또한 복지실천상, 자원봉사상, 효행·가족상 3개 부문 수상자 15명에게도 각각 2천만 원의 상금이 수여되는 등 6개 부문 수상자 18명(단체 포함)에게 총 10억 원의 상금이 주어진다.

아산상 수상자인 정춘실 진료소장은 인천에서 태어나 고등학교 재학 시절부터 사회적 약자에 대한 관심을 갖기 시작했고, 가난하고 병든 이들을 돕겠다는 일념으로 1995년 영국에서 수녀로 종신서원을 했다. 이후 단순히 돕는 것을 넘어 생명을 살리는 실질적인 방법을 배워야겠다고 생각해 영국 미들섹스대학교에서 간호학을 공부했고, 1999년 간호사 자격을 취득했다. 이는 수녀로서의 소명에 전문성을 더하는 과정이었으며, 이후 아프리카에서 의료봉사 활동을 하는 데 든든한 밑거름이 되었다.

2000년 전교가르멜수녀회의 소임을 받으며 아프리카에서의 삶을 시작했다. 2003년에는 케냐의 수도 나이로비 외곽 키텐겔라 지역에서 ‘성 데레사 진료소’의 설립을 주도하며 가난한 주민들이 일반 사립병원 대비 20~30% 수준의 진료비로 양질의 진료를 받을 수 있는 길을 열었다.

진료소는 저렴한 비용과 환자 중심의 진료로 신뢰를 얻으며 현재는 연간 2만 8천여 명을 치료하는 의료기관으로 성장했다. 정 진료소장은 현지인들이 스스로 진료소를 운영할 수 있도록 의사, 간호사 등 의료인 육성과 진료체계 발전에 집중했다. 경제적 어려움으로 꿈을 포기했던 청년이 정 진료소장의 도움으로 의사가 되어 현재는 진료소에서 근무하고 있다.

정 진료소장은 2007년 수녀회에서 운영하는 말라위 ‘음땡고 완탱가 병원’의 책임자로 파견됐다. 당시 말라위 병원의 의료환경은 케냐보다 열악한 상황이었다. 잦은 정전과 디젤 연료 부족으로 병원의 발전기를 돌리지 못해 인큐베이터의 어린 생명이 위험에 처하기도 했고, 제왕절개 수술 중 전기가 끊겨 손전등 불빛에 의지해야 하는 절박한 상황의 연속이었다.

이러한 역경 속에서도 정 진료소장은 2018년까지 병원의 진료 및 행정 체계를 정립했으며, 응급실 개설, 감염 예방 강화, 검사 장비 보강, 태양광 발전기 설치 등을 통해 현지의 열악한 의료 환경을 개선했다.

2018년 수녀회에서는 케냐 수도 나이로비 외곽 칸고야 농촌지역에 새로운 진료소를 건립하기로 했다. 정 진료소장은 케냐로 돌아와 새 진료소에 필요한 기금 마련부터 설계, 공사까지 모든 과정을 직접 이끌고 있다. 최근 환율과 자재비 상승, 후원금 부족으로 공사가 중단되는 어려움에 부딪혔지만 진료소 완공을 위해 모든 노력을 다하고 있다.

의료봉사상 수상자인 서울의대 김웅한 교수는 1999년 중국을 시작으로 몽골, 우즈베키스탄, 에티오피아 등 의료 환경이 열악한 17개국의 선천성 심장병 어린이 844명의 무료 심장수술을 집도했다. 일회성 지원에 그치지 않고 현지 의료진이 스스로 환자를 살릴 수 있도록 돕는 것이 진정한 원조라는 신념으로 3천 명이 넘는 현지 의료진을 교육하기도 했다.

김 교수는 해외 봉사활동 등 국제보건(글로벌의학) 프로그램을 서울대 의대 정규 교과과정에 편입시켜 의대생들이 사회적 책무에 대해 공부하도록 했다. 또 복잡한 국제보건 문제는 다양한 분야의 전문가들이 융합적으로 접근해야 한다는 생각으로 의과대학 대학원의 휴먼시스템의학과 설립부터 참여하여 국제보건에 뜻이 있는 간호학, 공학, 보건학 전문가들을 지도하여 의학박사로 육성하고 있다.

김 교수는 선천성 심장병 환아와 가족들에게 희망을 전하고 사회적 편견을 개선하는 데 많은 노력을 기울이고 있다. ‘심장병 수술을 받은 아이는 약하다’는 사회적 편견에 맞서며 2016년부터 환아들과 꾸준히 산에 올랐다. 2024년에는 선천성 심장병을 이겨낸 청소년들과 함께 히말라야 안나푸르나 베이스캠프 등정에 성공했다.

사회봉사상을 수상하는 김현일·김옥란 부부는 1998년 인천 부평에서 신문보급소를 운영하며 갈 곳 없는 청소년들과 함께 살기 시작한 후 지난 27년간 노숙인과 고립·은둔 청년들에게 따뜻한 손길을 전해왔다. 이들은 ‘고립에서 자립으로, 자립에서 공생으로’와 ‘회복을 경험한 사람이 다른 사람을 돕는 존재가 되는 것’을 강조한다.

김현일 씨는 2009년 노숙인들에게 컵라면 등을 전달한 것을 시작으로 점차 많은 노숙인들이 모여들자 노숙인 무료급식소 ‘바하밥집’을 열었다. 바하밥집은 500여 명의 후원자와 100여 명의 봉사자들의 도움으로 운영된다. 또한 주민등록 재등록과 기초생활수급비 신청을 돕는 등 노숙인들이 다시 사회로 돌아갈 수 있는 힘을 키워주고 있다.

김옥란 씨는 평소 바하밥집에 찾아오는 청년들의 우울, 대인기피 등을 마주하며 이들의 ‘정서적 회복’이 시급함을 깨달았다. 김옥란 씨는 2019년 ‘푸른고래 리커버리센터’의 설립을 주도하며 청년들이 고립에서 벗어나 건강한 일상으로 돌아갈 수 있도록 돕고 있다. 연간 110~120명의 자립준비청년과 50~80명의 고립·은둔 청년들이 이곳을 찾고 있다.

아산사회복지재단은 어려운 이웃을 위해 헌신하거나 효행을 실천한 개인 또는 단체를 격려하기 위해 1989년 아산상을 제정했고, 각계의 전문가들로 심사위원회와 운영위원회를 구성하여 후보자 공적에 대한 종합심사를 거쳐 제37회 수상자를 선정했다.