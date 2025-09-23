“지속 가능한 성장을 위한 기반 마련”

[헤럴드경제=정석준 기자] 다이닝브랜즈그룹은 23일 “사명 변경 1년간 브랜드별 성장을 통해 외식 트렌드를 선도하는 동시에, ESG 경영을 강화하며 지속 가능한 성장을 위한 기반을 마련했다”고 밝혔다.

다이닝브랜즈그룹은 지난해 8월 브랜드 법인 간 시너지 확대와 경영 효율화를 위해 사명을 ‘다이닝브랜즈그룹’으로 변경했다. 이를 통해 종합 외식 기업이라는 정체성을 강화하며 bhc, 아웃백 스테이크하우스, 창고43, 큰맘할매순대국 등 브랜드 포트폴리오를 넓혔다.

bhc는 ‘Tasty, Crispy, Juicy’라는 제품 콘셉트를 새롭게 수립하고 차별화된 제품 전략을 강화하고 있다. 올해 2월 바삭한 식감을 강조한 ‘콰삭킹(Crispy)’, 7월에는 풍미를 강조한 ‘콰삭톡(Tasty)’을 선보이며 빠른 시일내 400만개 판매를 돌파했다. 오는 11월에는 ‘Juicy’ 콘셉트의 새로운 소스 치킨을 출시할 예정이다. 신제품 흥행과 자사 앱 가입자 150만 돌파는 가맹점 운영 안정화에도 긍정적으로 작용하고 있다.

아웃백 스테이크하우스는 리로케이션과 신규 출점을 병행해 국내 101호점을 돌파했다. 다양한 고객 취향을 반영한 메뉴 라인업을 선보이며 고객층 확대와 매장 트래픽 증가를 도모하고 있다.

창고43은 서여의도점을 시작으로 리브랜딩 중이다. 한우 코스와 식사 메뉴를 중심으로 에코 테이블 도입 등 고객 편의 요소를 강화했다. 큰맘할매순대국과 그램그램은 변화하는 외식 트렌드에 맞춰 메뉴 정비 및 품질 개선을 추진하고 있다.

다이닝브랜즈그룹은 사명 변경과 함께 ESG 경영으로 다양한 활동을 전개했다. 임직원 봉사활동을 정례화해 지난 4월에는 비영리단체 ‘아름다운가게’와 함께 임직원 물품 기부 캠페인을 진행했다. 또한 5월에는 수분 매개 식물 심기 봉사활동을 통해 도시 생태 환경 보전과 생물 다양성 증진에 기여했다.

가맹점과의 상생에도 힘쓰고 있다. 최근 계육 수급 불안정으로 물량 확보를 위한 추가 비용까지 감수하며, 가맹점에 안정적으로 부분육과 신선육을 공급하고 있다. 기름 가격이 지속적으로 상승하고 있음에도 불구하고, 본사가 인상분을 자체적으로 부담하고 있다.

송호섭 다이닝브랜즈그룹 대표는 “사명 변경 이후 브랜드 경쟁력 강화와 ESG 경영 고도화를 통해 외식 업계의 새로운 기준을 세워가고 있다”며 “앞으로도 지속 가능한 성장과 사회적 책임 실천을 통해 대한민국 대표 종합 외식 기업으로 자리매김하겠다”고 말했다.