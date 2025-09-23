금융지원 확대 위한 정기 회의체 구성 등 올해 중견기업여신 1조 이상 순증 예상

[헤럴드경제=김은희 기자] NH농협은행은 한국중견기업연합회와 중견기업의 안정적 성장을 위한 맞춤형 금융지원 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

양 기관은 중견기업에 대한 금융지원을 확대한다. 중견기업연합회는 금융 니즈가 있는 우수회원사를 추천하고 농협은행은 여신, 외환 등 종합적인 금융 우대를 제공한다.

또한 금융지원 확대를 위해 정기 회의체 구성 등 실무협의 채널을 운영하고 신용보증기금과 연계한 보증 프로그램도 확대한다. 농협은행은 5800여개 중견기업을 대상으로 금융지원을 펼칠 예정이다.

앞서 농협은행은 조직개편으로 대기업고객부에 중견기업금융팀을 신설하고 중견기업 지원을 강화했다. 올해 중견기업여신이 1조원 이상 순증할 것으로 예상된다.

엄을용 농협은행 기업금융부문 부행장은 “유기적으로 협업해 중견 기업 성장을 지원할 것”이라며 “우리 기업이 혁신에 전념할 수 있도록 생산적 금융을 강화해 나가겠다”고 전했다.