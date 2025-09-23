[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계푸드는 노브랜드 버거(NBB) 가맹점 출점 가속화에 따라 가맹점 교육을 위한 ‘NBB 아카데미’를 확장해 열었다고 23일 밝혔다.

노브랜드 버거는 창업 비용을 40%가량 낮춘 ‘콤팩트 매장’을 지난 5월 도입한 이후 출점 문의가 기존보다 3배 증가했다고 설명했다. 신규 가맹점은 전년 동기 대비 2배 늘었고, 월 두 자릿수 출점 성과를 기록했다.

NBB 아카데미는 노브랜드 버거 가맹본부의 전문가들이 신규 가맹점주들을 대상으로 매장 운영 노하우를 전수하는 교육시설이다. 상품 제조부터 위생·안전 관리, 인사, 재무 등 운영 전반에 걸쳐 이론·실습 교육이 이뤄진다.

이번 확장으로 기존 대비 3배 이상의 교육 진행이 가능해졌다. 한 번에 최대 3개팀이 가능하던 실습실은 최대 10개팀까지 수용이 가능하다. 이를 통해 연간 배출할 수 있는 예비 창업점주는 300명 이상에 이른다. 아울러 맛과 조리 품질을 위한 실습 교육도 더욱 강화했다.

신세계푸드 관계자는 “가맹점주분들의 매장 운영 경쟁력에 도움될 수 있도록 가맹본부가 최선을 다해 지원하고 가맹점주분들과 함께 성장하는 데 집중할 것”이라고 말했다.