9월 26~27일 백년시장에서 개최…주민 누구나 함께하는 야간 문화축제 ‘3천 원 메뉴’, ‘수백이 코인’ 등 특화 이벤트로 시장 경쟁력 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희) 대표 전통시장인 백년시장에서 오는 9월 26일과 27일 이틀 동안 특별한 야시장 프로젝트 ‘백년나이트’가 열린다.

이번 행사는 전통시장에 활력을 불어넣고 주민과 젊은 세대가 함께 어울릴 수 있는 강북 대표 야간 문화축제로 기획됐다.

올해 장미원골목시장과 함께 중소벤처기업부 문화관광형시장 육성사업에 선정된 백년시장은 이번 축제를 시작으로 ‘백년나이트’를 정기 운영해 지역을 대표하는 야시장 브랜드로 발전시킬 계획이다.

‘백년나이트’는 단순한 야시장을 넘어 레트로 감성과 참여형 콘텐츠를 결합한 새로운 축제로 꾸며진다. 시장 곳곳에는 초대형 네온사인과 미러볼, 모바일 디제이(DJ) 부스가 설치돼 나이트클럽 분위기를 연출하며, 이와 어우러진 ‘백년웨이터’의 퍼포먼스가 현장 열기를 더한다.

시장 입구에는 안내부스와 포토존을 갖춘 게스트존이 마련되고, 스테이지존에서는 시대별 음악을 테마로 한 디제잉과 버스킹 공연, 댄스 배틀이 펼쳐진다.

시장 아케이드 내부의 테이블존과 스탠딩존에서는 상인들이 직접 준비한 먹거리와 공모를 통해 선정된 외부 우수 브랜드 메뉴가 함께 선보이며, 미니 스포츠게임 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다양한 체험 프로그램도 운영된다.

우이천 진입로와 이어지는 엔터존에서는 나이트클럽 콘셉트에 맞게 축제 소개 명함을 방문객들에게 배부하며 축제장으로 자연스럽게 안내할 예정이다.

특히 이번 축제에서 빼놓을 수 없는 특별 콘텐츠로 ‘3천 원 맛보기 메뉴’와 ‘수백이 코인’ 이벤트가 준비된다. ‘백년나이트’가 진행되는 이틀동안 시장 내 다양한 먹거리를 ‘3천 원 맛보기 메뉴’로 선보일 예정이며, 이후 행사에서는 ‘백년푸드31’ 사업을 통해 개발된 신메뉴를 공개해 시장만의 먹거리 경쟁력을 강화한다.

또, 시장 캐릭터 ‘수백이’를 활용한 코인 이벤트가 준비돼 방문객은 코인을 모아 리유저블컵, 온누리상품권, 칵테일 등으로 교환할 수 있다. 특히, 빙고게임 중 배부되는 코인들 중에는 NFC 코인도 있어, 특별 경품도 증정된다.

이와 함께 맥주 브루어리 부스의 리유저블컵 증정, SNS 해시태그 챌린지, 포토존 인증샷 이벤트 등으로 친환경 축제 문화와 온라인 홍보 효과를 동시에 노린다.

축제 첫날인 9월 26일 오후 4시에는 ‘백년시장 문화관광형시장 육성사업 비전선포식’이 열린다. 상인회와 구청, 사업단이 함께 사업 방향과 비전을 공유하고, 테이프 커팅과 기념촬영으로 이어지는 이번 선포식은 백년시장의 새로운 도약을 함께 다짐하는 자리가 될 예정이다.

이해룡 백년시장 상인회장은 “이번 ‘백년나이트’는 상인과 주민, 청년이 함께 어울리는 새로운 축제의 장이 될 것”이라며, “앞으로도 구청과 협력해 강북을 대표하는 문화관광 콘텐츠로 키워가겠다”고 말했다.

이순희 강북구청장은 “‘백년나이트’를 계기로 강북 전통시장의 매력을 전국에 알리고, 젊은 세대가 즐겨 찾는 대표 야간 축제로 발전하길 기대한다”며 “정기적 축제를 통해 구민 참여를 높이고, 지역경제에도 활력을 더해 나가겠다”고 밝혔다.