행복한 음식 나눔 봉사활동

[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원랜드는 22일 별빛달빛 지역아동센터에서 정선지역자활센터와 함께 한가위를 맞아 정선지역 아동센터 아이들을 대상으로 ‘셰프와 함께하는 행복한 음식 나눔’활동을 실시했다. 이날 봉사는 최철규 대표이사직무대행을 포함한 20여 명의 강원랜드 임직원들이 동참해 뜻을 더했다.

특식은 아이들이 좋아하는 트러플 고르곤졸라 피자와 돈가스 등으로 구성됐으며, 하이원리조트 5성급 호텔 셰프들이 직접 조리하고 임직원들이 배식을 맡아 정선지역 아동 약 320여 명에게 따뜻한 한 끼를 선물했다.

최 직무대행은 “강원랜드는 ESG경영 실천을 위해 지역과의 소통과 상생을 최우선 가치로 두고 있다”며 “앞으로도 지역사회에 필요한 곳에서 따뜻한 나눔을 이어가며 책임 있는 기업으로서의 역할을 다하겠다”고 말했다.

강원랜드는 지난 1월 정선지역자활센터와 업무협약을 맺고 취약계층의 결식 문제 해소에 힘써왔다. 호텔 베이커리(OV)에서 1,800여개의 빵을 기부하고, 5월에는 임직원들이 손수 200인분의 도시락을 만들어 지역 어르신들을 찾아 전달하는 등 따뜻한 나눔을 이어오고 있다. 앞으로도 지역과 긴밀한 소통을 통해 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나갈 예정이다.