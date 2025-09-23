[헤럴드경제=서영상 기자]이재명 대통령이 제80차 유엔총회에 참석하기 위해 미국 뉴욕에 도착했다. 이 대통령을 태운 공군 1호기는 22일(현지시간) 뉴욕 JFK 국제공항에 착륙했다.

도착 첫날에는 세계 최대 자산운용사 블랙록의 래리 핑크 최고경영자(CEO)를 만나 인공지능(AI) 및 에너지 전환 협력 방안을 논의하고, 미 상·하원 의원단 접견해 한미 관계 발전을 위한 의회 역할을 당부할 예정이다.

우리 동포들을 만나 먼 타국생활의 애환도 듣는다. 저녁에는 동포 간담회에 참석해 여러 세대에 걸쳐 다양한 분야에서 활동하는 뉴욕 한인 사회 동포들과 시간을 가질 예정이다.

이튿날인 23일에는 유엔총회에서 기조연설에 나선다. 총 196개국 정상 가운데 일곱 번째 순서로 나서는 기조연설에서 이 대통령은 민주 대한민국의 복귀를 선언하고 한반도 정책 등 우리 정부의 외교 비전을 제시할 방침이다. 인류의 평화와 번영을 이뤄나가기 위한 한국의 기여 방안도 설명하겠다는 계획이다.

이 대통령은 오후에는 유엔사무총장과의 면담을 통해 유엔 중심의 다자주의를 강화하기 위한 방안을 논의할 예정이다. 한반도 평화 정착을 위해 사무총장 지지도 당부한다는 계획도 짰다.

특히 24일에는 한국 정상으로는 처음으로 이 대통령이 유엔 안전보장이사회(안보리) 공개 토의를 주재할 예정이다. 현재 한국은 유엔 안보리 의장국이다.

이 대통령은 토의에서 ‘모두의 AI’라는 기조 아래 국제사회의 평화와 번영을 위한 공동 대응을 강조할 예정이다.

관심을 모았던 2차 한미정상회담 성사 여부와 관련해서는 위성락 안보실장은 “도널드 트럼프 대통령과의 회담은 계획하고 있지 않다”고 밝혔다.

다만 이 대통령은 유엔 사무총장과 면담하는데 이어 프랑스·이탈리아·우즈베키스탄·체코·폴란드 등의 정상과도 회담할 예정이라고 위 실장은 전했다.