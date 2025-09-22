‘정의로운 전환 협의체’도 출범…석탄발전 단계적 폐지 따른 산업구조 개선 논의

[헤럴드경제=배문숙 기자] 발전산업의 안전을 강화하고 지속가능한 에너지 전환을 논의하기 위해 정부가 꾸린 두 협의체가 본격 가동에 들어간다.

김민석 국무총리는 22일 정부서울청사에서 열린 ‘발전산업 고용안전 협의체’ 민간위원 위촉식에서 “고(故) 김충현 노동자의 안타까운 사고를 기억하고, 앞으로 유사한 사고가 되풀이되지 않도록 하는 출발점이 되길 기대한다”고 말했다.

이어 “협의체에서 발전산업 전반의 안전을 점검하고 실질적인 개선 방안을 모색해달라”고 당부했다.

지난 6월 한국파워O&M 소속 비정규직 노동자였던 김충현 씨의 사망 사고를 계기로 추진된 협의체는, 발전산업의 안전수준 점검·개선 및 석탄화력발전 노동자의 고용 안정성 강화를 목적으로 한다.

정부와 ‘고 김충현 사망사고 대책위원회’가 추천한 관련 분야 노동자·전문가 등 15명으로 구성됐다. 협의체는 올해 말까지 활동 결과를 보고서로 발표한다.

이날 청사에서는 ‘발전산업 정의로운 전환 협의체’ 민간위원 위촉식도 열렸다. 김 총리는 이 자리에서 “탄소중립이라는 시대적 과제에 따라 단계적 석탄발전소 폐지와 에너지 전환이라는 새로운 지점에 이르렀다”며 “발전정비 산업 구조의 개선방안에 대한 깊이 있는 논의의 장이 되길 바란다”고 당부했다.

이 협의체는 석탄발전 전환 과정에서 영향을 받는 노동자의 의견을 듣고 바람직한 전환 방향을 모색하는 것이 목적이다. 협의체는 오는 2026년 2월까지 운영된다.

정부는 협의 결과를 토대로 ‘사회적 대화’를 추진할 방침이다. 총리실은 “두 협의체에서 발전산업 분야 안전 강화 및 석탄발전 폐지에 따른 에너지 전환 등에 대한 논의를 본격 추진할 것”이라고 밝혔다.