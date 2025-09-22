지역사회와 자원 선순환 실천

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 여수국가산단 입주기업인 LG화학 여수공장(주재임원 이현규)이 커피박(찌꺼기)로 만든 화분으로 기른 꽃묘 300주를 식재했다.

22일 엘지화학 여수공장에 따르면 지난 20일 모 지역아동센터 아이들과 함께 열린 행사는 ‘이충무공 자당 기거지’에서 커피박을 활용한 화분으로 정성껏 길러온 꽃모종을 심었다.

이번 활동은 커피박 업사이클 사회공헌 사업인 ‘커피싸이클’의 일환으로, 여수공장에서 버려지는 커피박을 활용해 연필·화분 등의 상품으로 재탄생시키는 자원순환 사회공헌 사업이다.

커피박 제품 제작은 70대 이상의 어르신들이 맡아, 자원 재활용과 동시에 노인 일자리 창출에도 기여하고 있다.

지난 해에는 커피박 연필을 제작하여 여수시 초등학교 신입생 1800여 명에게 후원한 바 있다.

LG화학 여수공장은 올해 7월 여수시 노인복지관과 함께 커피박 화분 300개를 제작해 지역아동센터 6곳에 전달했다.

지역아동센터 아이들도 약 2개월 간 화분에 씨앗을 심고 가꾸며 자원 재활용과 생명의 가치를 배우는 시간을 가졌다.

여수공장 관계자는 “커피 사이클은 노인, 청소년 등 다양한 계층을 후원하는 선순환 사업”이라며 “앞으로도 지역사회와 함께 지속 가능한 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.