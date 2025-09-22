강훈식 “첨단 산업 경쟁, 우수 인재 유치에서 승부”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 강훈식 대통령 비서실장은 22일 미국의 비자 수수료 대폭 인상과 관련해 “글로벌 이공계 인력의 국내 유치 기회로 활용할 수 있을 것”이라고 말했다.

안귀령 대통령실 부대변인은 이날 오후 서울 용산 대통령실에서 브리핑을 열고 강 실장이 수석보좌관회의를 주재하고 이같이 말했다고 전했다.

이날 강 실장은 “지난 정부의 연구·개발(R&D) 예산 삭감으로 인해 우수 인재들이 외국으로 떠났다는 비판이 있었다”며 “우리 정부는 기술이 주도하는 초혁신 경제 실현을 위해 AI 대전환 등 내년 예산을 집중 투입할 계획”이라고 밝혔다.

이어 “첨단 산업 경쟁은 우수 인재 유치에서 승부가 갈릴 것”이라며 “미국 비자 정책 변화에 대응해 글로벌 이공계 인력의 국내 유치 방안을 마련하라”고 관계 부처에 지시했다.

이날 회의에서는 군 복무 중 부상을 입은 장병들에 대한 지원 체계 개선 방안도 논의됐다. 강 비서실장은 “특별한 희생에는 특별한 보상이 주어지는 공정한 군 복무 시스템이 구축돼야 한다”며 “장병들이 국가를 믿고 군 복무에만 집중할 수 있도록 부상 장병 지원 체계를 조속히 마련하라”고 관계 부처에 주문했다.

민생 경제와 관련해서는 외식업 중심의 프랜차이즈 출점 경쟁이 지속되는 가운데, 가맹점주 보호를 위한 제도 개선 필요성도 제기됐다. 강 실장은 “재주는 가맹점이 넘고 돈은 본사가 버는 갑을 관계가 여전한 것 같다”며 “개업부터 폐업까지 전 과정에서 사회적 약자인 가맹점주가 피해를 보지 않도록 공정한 경제 질서를 확립해야 한다”고 강조했다.

또한 가을 축제철을 맞아 국민 안전 관리에 대한 당부도 이어졌다. 특히 이번 주말 서울 불꽃 축제와 추석 연휴 기간 동안 공항, 기차역 등 다중 이용 시설의 혼잡이 우려된다. 이에 강 실장은 “행정안전부, 경찰청, 소방청은 물론 문화체육관광부, 국토교통부 등 전 부처가 철저한 사전 대비와 현장 점검을 실시해 국민 안전에 빈틈이 없도록 관리하라”고 당부했다.