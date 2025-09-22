[헤럴드경제=강승연 기자] 요아정은 CJ CGV와 협업해 영화관에서만 즐길 수 있는 특별한 메뉴를 선보인다고 22일 밝혔다.

요아정은 오는 24일부터 전국 120여개 CGV 극장에서 ‘요거트 팝콘’과 ‘블루베리 요거트라떼’를 판매한다.

요거트 팝콘은 CGV의 대표 인기 메뉴인 ‘달콤팝콘’에 요아정의 요거트 시즈닝과 후르트링 토핑을 더해 완성했다. 블루베리 요거트라떼는 진한 블루베리 베이스에 요거트와 우유를 더해 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 음료다.

출시에 맞춘 프로모션도 진행된다. CGV 모바일 앱에서 쿠폰을 다운로드 하면 선착순으로 ‘요아정이 죠아 세트’ 할인 혜택을 제공한다.

또 이번 컬래버 메뉴는 요아정 캐릭터 ‘요아’가 그려진 전용 패키지(팝콘컵·컵홀더)에 담겨 제공된다. CGV 용산아이파크몰·영등포·왕십리 지점에서는 ‘요아정이 죠아 세트’ 구매 고객에게 요아 캐릭터 아크릴 키링을 선착순 증정한다. SNS 댓글 이벤트를 통해 추첨으로 요아정 금액권도 제공한다.

요아정 관계자는 “이번 협업을 통해 요아정만의 특별한 맛으로 영화 관람에 즐거움을 더했다”며 “앞으로도 고객들이 새로운 경험을 즐길 수 있도록 다양한 브랜드와 협업을 이어가겠다”고 전했다.