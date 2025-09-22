[헤럴드경제=구본혁 기자] “중국에 오길 잘했다고 생각한다. 한국에 계속 있어 봐야 연구를 지속할 방법이 없었을테니까.”(중국으로 이직한 한 대학교수)

국내 이공계 석학들이 새로운 기회의 땅을 찾아 중국으로 속속 떠나고 있다. 국내에서는 고급 인력을 위한 정년 연장 등 일자리가 부족하고 연구 환경이 불안정하기 때문이다.

최근 KAIST 전기및전자공학과 송익호 명예교수가 중국 전자과학기술대학(UESTC) 교수로 부임한 것으로 확인됐다. 이 뿐만이 아니다. 지난해에는 이기명 전 고등과학원 부원장과 이영희 성균관대 석좌교수, 홍순형 KAIST 명예교수도 중국행 비행기에 몸을 실었다. 과학기술계에 따르면 중국은 한국보다 최소 4배에 달하는 연봉과, 정년 연장, 실험 지원 등 파격적 조건을 바탕으로 한국에 적극 러브콜을 보내고 있다. 한 교수는 연봉만 10억원대에 달하는 조건인 것으로 알려졌다.

올초 중국 UESTC 교수로 부임한 송익호 KAIST 명예교수는 KAIST 전기및전자공학과에 28세에 최연소 임용된 기록을 갖고 있다. 그는 1999년 이동통신 시스템 개발을 필두로 신호 감지 이론, 무선 통신 & 신호처리 등 연구분야에서 150편 이상의 논문을 발표했고 다수의 특허를 보유하고 있다.

이기명 전 고등과학원 부원장과 이영희 성균관대학교 석좌교수는 지난 2006년 국가 석학으로 지정된 과학자지만 정년퇴직 후 마땅한 자리를 찾지 못해 결국 중국행을 택했다.

중국 베이징 옌치후 수학응용수학연구소로 옮긴 이기명 전 고등과학원 부원장은 국내 대표 물리학자다. 우주를 구성하는 최소 단위를 끊임없이 진동하는 끈으로 보고 우주와 자연의 궁극적인 원리를 밝히려는 ‘초끈이론’과 양자역학 등 분야에서 많은 연구성과를 남겼다.

탄소나노튜브(CNT) 세계적 권위자인 이영희 성균관대 HCR 석좌교수는 지난해 중국 후베이공업대에 임용돼 반도체 연구를 이끌고 있다. 그는 2012년부터 기초과학연구원(BS) 노구조물리연구단을 이끌면서 획기적 성과를 도출했다. 또 2018년 이후 줄곧 세계 논문 피인용 횟수 상위 1%에 포함되기도 했다.

홍 교수는 탄소나노튜브 기반 고강도 복합소재 분야의 선구자다. 2010년 국내 최고 권위의 대한민국학술원상을 수상했다. 하지만 정년 후 연구할 곳을 찾지 못하면서 상하이교통대로 자리를 옮긴 상태다.

중국의 공격적인 한국 과학자 영입이 확대되면서 국내 과학계는 이에 대한 체계적인 대응전략을 촉구하고 있다. 먼저 국내에서 장기적 연구가 가능한 환경 조성이 시급하다는 지적이다.

이와 관련 정부는 지난달부터 과학·기술 인재 유출 방지 및 유치 대책 마련을 위한 민관합동 태스크포스(TF)를 구성, 이달 말 새 정부 첫 인재 정책을 내놓을 계획이다.

과학기술계 관계자는 “단순히 애국심에 호소해서 우수한 석학들이 국내에 머무르는 시대는 과거 이야기”라며 “정부도 사업 중심으로 예산만 증액하기 보다는 국내 우수 석학을 선별하여 신분과 처우, 연구비 지원, 신진연구인력 지원 등을 개인 맞춤형으로 지원하는 환경을 조성하는데 주력해야 할 것”이라고 말했다.