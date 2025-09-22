- “AI 기술이 자본시장에 가져올 변화 진단, 지속가능한 발전 방향 모색… 정부 주요 정책과 산업 간의 접점 구체화”

- “AI는 금융투자업계의 게임 체인저”… 기회와 위험, 제도적 과제 등 논의

한국재무관리학회(회장 정무권, 국민대학교)가 지난 19일 한국거래소 서울사무소에서 ‘AI와 자본시장의 미래’라는 제목으로 심포지엄을 열었다.

한국재무관리학회가 주최하고 자본시장연구원, 코스콤, 한국예탁결제원, 네이버페이가 후원한 이번 심포지엄에서는 학계와 업계, 연구기관, 정책당국의 전문가들이 모여 AI 기술의 자본시장 접목 사례와 제도적, 윤리적 과제에 대해 심도 있게 논의했다. 이날 진행된 자본시장 혁신상 시상식에서는 코스콤과 하나금융지주가 수상 기업으로 선정되었다.

정무권 회장은 개회사에서 “AI 기술이 가져올 변화의 흐름을 면밀히 진단하고 지속가능한 발전 방향을 함께 모색해야 할 시점”이라고 강조하며, “이는 정부가 추진 중인 AI 인프라 확충, 금융 분야 AI 규범 정립 등 주요 정책 기조와도 맞물려 정책과 산업 간의 접점을 구체화하는 의미 있는 계기가 될 것”이라며 기대를 드러냈다.

김세완 자본시장연구원 원장은 축사에서 “AI의 새로운 기회를 현실의 성과로 만들기 위해서는 데이터 품질과 접근성 제고, 모델 거버넌스의 제도화, 산학연 간 협력의 상설화가 필요하다. 오늘 발표와 토론이 이러한 과제를 구체화하는 출발점이 되기를 바란다”고 밝혔다.

윤창현 코스콤 사장은 축사에서 “AI는 향후 시장과 금융투자업계의 게임 체인저가 될 전망”이라며, 이를 위해 “현실적 과제인 데이터 접근성 확대, 개인정보 보호, 편향된 정보로부터 소비자 보호 등이 함께 추진되어야 한다”고 강조했다.

노성호 자본시장연구원 연구위원은 ‘대형언어모형을 활용한 금융정보 분석’ 주제 발표에서 “대형언어모형(LLM)과 생성형 AI를 활용한 생산성 혁신이 빠르게 확산할 것”이라며, “금융투자에 AI를 활용하려는 투자자들은 AI와의 효율적인 대화방법을 배우고, AI가 제공한 정보를 추가적으로 검증할 필요가 있다”고 당부했다.

이종섭 서울대학교 교수는 ‘딥러닝 기법의 기업 인수합병 응용 사례’ 주제 발표에서 “기업의 인수합병은 단순한 생산함수 간의 결합이 아니고 기업문화나 경영방식 등 여러 요인의 결합”이라고 정의하면서, 머신러닝을 통해 산업간 이질도를 측정하고 M&A의 성공 여부와 사후 성장을 예측하는 방법을 설명했다.

조재박 네이버페이 부사장은 ‘네이버페이의 AI 방향성’ 주제 발표에서 “고객의 생애주기를 따라 나타나는 부동산, 쇼핑, 노후 준비 등의 활동을 위해서는 은행, 카드, 증권, 보험 등의 금융서비스가 필요하다”고 설명하며, 이 둘을 국내외에서 쉽고 편하게 연결해주는 네이버페이의 AI 기술 및 관련 서비스를 소개했다.

패널 토론에서 좌장을 맡은 강원 세종대학교 교수는 “AI는 자본시장과 실물경제를 새롭게 연결하는 다리가 될 수 있는 반면, AI 격차가 새로운 불평등으로 나타날 수 있다. 이런 기회와 위험을 어떻게 균형 있게 다룰지 논의가 필요하다”고 밝혔다.

이어서 토론자로 참여한 서나윤 금융위원회 금융데이터정책과 과장, 안호주 한국예탁결제원 IT기획부 부장, 이동엽 국민대학교 교수, 전인태 가톨릭대학교 교수, 황세운 자본시장연구원 선임연구위원이 AI가 자본시장에 제시하는 기회와 위험, AI의 구조적 영향을 통제할 제도적 장치의 필요성 등에 대해 다양한 의견을 공유했다.

이번 심포지엄은 재무관리 분야에서 AI를 활용한 혁신적 연구와 실무 적용 가능성을 공유하고, 기회와 위험요인, 향후 발전 방향성을 모색하는 의미 있는 자리였다. 한국재무관리학회는 앞으로도 학계와 산업계, 정책당국 간의 긴밀한 협력을 통해 자본시장의 AI 혁신에 기여할 계획이다.