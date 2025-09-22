2027년 완공 목표…응급진료센터·방사선 치료센터 등 갖춰

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 전국 최대 규모의 동물병원인 경상국립대학교 부산동물병원이 본격적인 착공에 들어갔다.

부산시는 22일 ‘경상국립대학교 부산동물병원 건립’ 착공식을 남구 용당동 동명대학교 내 동물병원 건립 예정지에서 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 박형준 시장을 비롯해 안성민 시의회 의장, 권진회 경상국립대학교 총장, 강경수 동명문화학원 이사장, 이상천 동명대학교 총장, 오은택 남구 청장, 김정기 경동건설 대표, 대한수의사회 등 100여 명이 참석했다.

경상국립대학교 부산동물병원은 동명대학교가 기부한 부지에 경상국립대가 건물을 지어 운영하는 임대형민자사업(BTL) 형태로 추진된다.

병원은 2027년 6월 완공을 목표로 1만3300㎡ 부지에 총면적 9213㎡, 지하 1층·지상 4층 규모로 지어진다. 이는 서울대학교 수의과대학 동물병원의 1.6배에 해당하는 크기며 전국 최대 규모이기도 하다. ▷응급진료센터·영상의학센터·일반 진료 시설 ▷내과 계열 진료 시설 ▷수술실 등 외과 진료 시설 ▷학생들의 교육과 실습을 위한 연구 및 교육시설 ▷방사선 치료센터 등의 시설도 갖출 예정이다.

부산시는 동물병원이 완공되면 지역대학 반려 동물학과와 연계해 취·창업 등과 관련된 다양한 정책·사업들을 육성하고 펫 헬스케어 등 반려동물 산업 발전을 지원하는 핵심 거점으로 활용할 수 있을 것으로 보고 있다.

박형준 부산시장은 “경상국립대학교 부산동물병원은 부산·경남 지역의 반려동물 의료 수요 증가에 대응해 수준 높은 동물 의료서비스를 제공하는 거점 병원이자 반려동물 산업 육성을 위한 기반 시설로 자리매김할 것”이라며 “반려동물 복지 증진과 산업 육성을 미래 신성장 전략으로 삼아 사람과 동물이 함께 행복한 도시를 만들겠다”라고 말했다.