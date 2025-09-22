인테리어공사 계약금액별 상품권 증정 등

LX하우시스가 최대 1100만원 혜택을 내걸고 ‘지인페스타’를 22일부터 10월 31일까지 실시한다.

혼수·이사 등 가을 성수기를 맞아 합리적인 조건으로 LX 지인 제품들을 경험할 수 있게 하자는 취지다. 인테리어 계약 시, 제품 할인, 상품∙상품권 증정, 경품추첨 등 중복 적용이 가능한 3가지 혜택을 제공한다.

지인페스타 기간 동안 LX 지인제품이 포함된 인테리어공사를 계약하면 제품별 할인 및 백화점상품권∙상품 제공 등 모두 합쳐 최대 1100만원에 달하는 할인과 맞먹는 혜택을 받을 수 있다. LX하우시스는 창호·바닥재·주방가구 등으로 구성된 패키지상품 구매 때 할인혜택을 제공한다.

혜택은 ▷‘뷰프레임 창호+중문’ 패키지 구매 시 최대 125만원 ▷‘셀렉션 주방가구+시스템 선반’ 패키지는 최대 110만원 ▷‘에디톤 스톤 바닥재+에디톤 월 벽장재’ 패키지는 최대 60만원의 혜택이 있다.

또 인테리어공사를 계약한 고객들에게 금액별로 백화점상품권을 준다. 총 계약금액 1000만원 이상일 경우 30만원, 3000만원 이상 50만원, 5000만원 이상 100만원, 7000만원 이상 200만원, 1억원 이상 300만원, 1억5000만원 이상 500만원 상품권이 각각 지급된다.

풍성한 경품 추첨행사도 진행돼 5000만원 이상 계약고객 전원에게 고블렛 와인잔세트를 증정한다. 추첨을 통해 아이패드, LG전자 스탠바이미TV, 하나투어 여행사 상품권도 준다.

LX하우시스는 “가을 성수기를 맞아 리모델링을 고려 중인 고객들에게 LX 지인의 인테리어제품을 합리적 가격으로 구매할 수 있는 기회”라고 했다.