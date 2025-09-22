李대통령 ‘북핵 동결이 현실적’ 발언 비판 “北 뇌물 혐의…金에 약점 잡혔을 가능성”

[헤럴드경제=김진 기자] 한동훈 전 국민의힘 대표는 22일 이재명 대통령의 ‘북핵 동결 수용’ 발언을 겨냥해 “기존 대한민국 입장과 달리 북한 비핵화를 사실상 포기하는 것으로 가기 위한 것이 아닌지 우려가 크다”고 말했다.

한 전 대표는 이날 오후 자신의 페이스북에서 “오늘 북한 김정은이 ‘북한 비핵화 정책 폐기를 조건으로 미국과 대화하겠다’고 선언하자, 이재명 대통령이 ‘북핵 동결이 현실적’이라고 화답했다”며 이같이 말했다.

한 전 대표는 “이 대통령이 말하는 단계별 비핵화는 결국 그 중간 과정에서 북한에 퍼주고 싶다는 뜻”이라며 “문재인 정부처럼 자진해서 속아주겠다는 것과 같다”고 지적했다. 그는 “동결이 ‘비핵화의 현실적인 시작점’이라고도 했는데 그 동결만을 위해 북한에 무엇을 내줄 것인지, 동결에서 비핵화로 가기 위해서는 또 무엇이 필요한지, 국민께 이 정부의 생각을 투명하게 밝히는 것이 먼저여야 한다”고 강조했다.

그러면서 한 전 대표는 “이재명 대통령은 대북송금 사건으로 북한 김정은에 단단히 약점 잡혔을 가능성 큰 사람”이라며 “이재명 대통령은 쌍방울 김성태를 통해 방북 대가 등으로 북한에 뇌물 준 혐의를 받고 있는데, 돈 받는 사람은 누가 왜 주는 돈인지 안다”고 했다.

그는 “돈 받는 사람이 누가 왜 주는지 모르게 주는 돈은 익명 자선 기부밖에 없다”며 “혐의가 사실이라면 김정은이 여차하면 다 공개해 버릴 수 있는 것”이라고 했다. 이어 “대한민국 안전의 핵심정책인 ‘북한 비핵화 정책’을 포기하거나 수정하는 것, 김정은에 약점 잡혔을 가능성 있는 이재명 대통령이 독단적으로 결정할 문제가 아니다”라고 덧붙였다.