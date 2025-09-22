주요 통신·플랫폼, 금융기업 대대적 점검 이번 주 추가논의 거쳐 9월 말 발표 예정

[헤럴드경제=문혜현 기자] 국가안보실이 ‘KT 무단소액결제’, ‘롯데카드 고객정보 유출사고’ 등 통신·금융사 등의 연이은 해킹사고와 국민들의 피해를 엄중히 보고 ‘정보보호 종합대책’을 마련하고 있다고 22일 밝혔다.

종합대책은 과기정통부·금융위·개인정보위·국정원 등 관계부처, 민간전문가와 함께 마련할 예정이다.

정부는 국가 전체적인 보안 취약점 점검이 시급하다고 판단해 국가시스템과 주요 통신·플랫폼, 금융기업 등에 대한 대대적인 점검계획을 수립하고 있다.

또한 정부는 정보보안 사고 발생 시 신속한 피해확산 방지와 이용자 보호체계를 수립하고, 정부·공공부문 및 민간기업의 전반적인 정보보호 투자를 유도할 방안을 논의하고 있다.

금융·공공기관 등이 소비자에게 설치를 강요하는 소프트웨어를 제한해나가는 등 그간 우리나라에서만 적용되어 온 갈라파고스적인 보안 환경도 대대적으로 개선해 나갈 계획이다.

또한 사이버안보 역량의 지속성 확보를 위해 산업·인력에 대한 투자를 강화하고, AI·양자컴퓨팅 등 새로운 환경변화에 대응하는 보안 신기술에 대한 투자도 확대할 방침이다.

국가안보실은 그간 오현주 국가안보실 3차장 주재로 관계부처·민간전문가들과 협의를 진행해 왔으며, 이번주 중 추가적인 논의를 거쳐 9월 말 ‘정보보호 종합대책’을 관계부처 합동으로 발표할 계획이다.