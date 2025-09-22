제보자 “소주병도 보인다, 오랜 관행 같다”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 고속도로 휴게소 주차장에서 수십명이 단체로 술판을 벌이는 모습이 포착돼 논란이 일고 있다.

22일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘진영휴게소 주차장 점령 후 술판 벌인 관광객들’ 이라는 제목의 글과 사진이 올라와 관심을 끌었다.

제보자 A씨에 따르면 지난 21일 부산-순천 간 고속도로인 남해고속도로 순천방면 진영휴게소 주차장에서 관광버스에서 내린 남녀 무리들이 간이 테이블을 여러 대를 붙여 놓고 서서 술과 음식을 먹었다.

사진을 보면 관광 버스 두 대가 주차돼 있고, 그 사이에 수십 명의 관광객들이 간이 테이블을 빙 둘러싸 서서 음식을 먹고 있다.

A씨는 “단순 식사가 아니고, 자세히 보면 소주병도 보인다”며 “(관광버스가)한 두대가 아닌 것으로 보아 오래된 관행 같다”고 추측했다.

그러면서 “처음 보는 광경에 우리나라가 맞는지 의심스럽다”며 “이제 가을 단풍철인데 얼마나 심해질까”라고 우려를 표시했다.

누리꾼들은 “은행나무 숲이나 계곡 근처에 가을되면 허다함”, “하여간 떼로 모이면 이상해진다”, “저렇게 먹는 게 맛있을까, 이해불가”, “주차장에서 저러고 싶을까”, “대부분 산악회 회원들이 저런다. 대부분 기사들이 편의점 탁자, 의자 들고 다닌다” 등의 반응을 남겼다.

한편 현행법상 주차장 내 음주와 취식 자체를 제재할 규정은 없어, 휴게소 측에서 자체 계도 활동을 벌이는 수준으로 대응하고 있다.