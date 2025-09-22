국민 ‘여행가는 가을’ 3개월 캠페인 한국관광公, 근로자 지원·상품 할인

[헤럴드경제=함영훈 기자] 정부가 내국인 여행객 40만 명을 대상으로 숙박 할인권을 배포하고, 경제 6단체는 9~11월 여행 휴가 장려에 앞장서기로 했다. 문체부와 한국관광공사는 물론 행안부, 농림축산식품부, 해수부 등도 이같은 국민의 가을 여행을 지원한다.

정부와 경제 6단체, 전국 지자체, 한국관광공사 등은 오는 11월까지 범국민 여행캠페인 ‘2025년 여행가는 가을’을 통해 지역경제와 국내 관광을 활성화하는 데 총력을 기울인다. 공공 부문이 전면적으로 나서고 경제 6단체가 측면 지원하는 이번 국민 여행 캠페인은 사상 최대 규모가 될 것으로 보인다.

특히 전국의 비공개 숨은 관광지 27곳이 이번 캠페인 기간 한시적으로 열린다. 홍보대사로 케이팝 스타 ‘츄’가 나서 붐업을 도모한다.

22일 한국관광공사에 따르면, ‘여행가는 가을’ 캠페인 기간 할인·지원 대상 인원은 숙박 40만 명, 기차 5만5000명, 항공 1만7500명, 버스 6만6500명, 안전운전 자동차 1만1000명, 캠핑장 3만명, 상품·패스·패키지 2만7000명, 품질인증 숙소 4500명 등이다.

주요 혜택은 ▷교통 부문에서는 관광열차(50%)·내일로 패스 할인(1만 원), 항공 지방 노선 할인(2만 원), 인구감소지역 고속·시외버스 할인(30%), 친환경 안전운전 여행자 온누리상품권 지급(최대 2만 원) ▷숙박 부문에서는 ‘숙박세일페스타’ 할인권(2~5만 원), 품질 인증 숙소 할인(2~3만 원), 캠핑장 할인(1만 원 할인) ▷여행상품 부문에서는 관광벤처·투어패스 등 가을 여행 특별전 할인(최대 30% 할인), 6개 주제별 여행 프로그램(여행트렌드관) 할인(평균 45% 할인) 등이 있다. 자세한 내용은 ‘여행가는 가을’ 누리집에 잘 나와 있다.

한국관광공사는 근로자 지원 휴가샵 입점 여행상품을 할인하고 해양관광상품 할인전을 연다.

평소 개방하지 않지만 이번 캠페인 때 개방하는 곳은 ▷화순적벽 송석정 ▷경남 고성 갈모봉자연휴양림 ▷고창읍성 전통예술체험마을 ▷남해군 물미해안전망대 ▷동해시 동해소금길 ▷원주시 빙하미술관 ▷속초시 청초호 유원지 맨발걷기길 ▷예당호 무빙보트 ▷예당호 전망대 ▷울산시 외솔기념관 ▷정읍시 장금이파크 ▷국립진안고원 산림치유원 ▷춘천시 제이드가든 나무놀이집 ▷해남군 두륜산생태힐링파크 ▷강화군 교동도 화개정원 ▷강화천문과학관 ▷거창산림레포츠파크 ▷고창군 운곡람사르 오베이골 습지 ▷김해가야테마파크 야간개장 ▷세계 유일 건축도자 미술관 클레이아크 김해미술관 ▷당진시 면천읍성 ▷당진 난지도관광지 ▷속초시 설악향기로 스카이워크 ▷순천시 호남호국기념관 ▷진안군 바위굴 안 수선루 ▷진주시 물빛나루쉼터 김시민호 ▷월아산 숲속의 진주 ▷진양호공원 등이다.

숨은 관광지 중 19곳과 ‘2025~2026 한국관광 100선’ 중 인구감소지역 및 신규 지정 11곳에서는 ‘여행가는 가을x잔망루피’ 한정판 이모티콘 배포(3만 건) 행사를 진행, 재미를 더한다.

4개 부처, 경제 6단체 민관협약에 따른 기관별 활동을 살펴보면, 캠페인을 총괄하는 문체부와 한국관광공사는 캠페인 기간에 교통·숙박·여행상품 등 대규모 여행 할인 혜택을 제공하고, 주제별 여행상품(여행트렌드관) 연계 행사, 숨은 관광지 활성화 등을 함께 진행해 가을 여행 분위기를 띄운다.

행안부는 51개 ‘청년 마을’ 및 마을별 체험행사를 홍보하고, 섬 관광 활성화를 위해 매년 지정하고 있는 ‘찾아가고 싶은 섬(88개)’ 중 가을철에 여행하기 좋은 섬을 선별해 소개한다. 지난달 29일 행안부와 인구감소지역, 한국철도공사, ㈜쏘카가 업무협약을 맺고 추진하고 있는 인구감소지역 철도 운임 할인 및 쏘카 대여료 할인(55%), 쏘카존 확대 등도 적극 알린다.

농식품부는 11월까지 매월 둘째 주를 ‘농촌관광 가는 주간’으로 지정해 ‘농촌크리에이투어’, ‘농촌투어패스’, 소규모 농촌 체험 행사 사업 등 농촌 관광상품을 운영하고 마을 체험행사와 숙박 상품을 할인(10월은 셋째 주까지 연장)한다. ‘K-푸드’를 관광상품으로 만든 ‘K-미식벨트’, 찾아가는 양조장, 김치 축제 등과 연계한 홍보를 비롯해 휴가지 원격 근무지를 농촌으로 연계·확대, 1사 1촌 자매결연 등을 추진한다.

해수부는 전국 18개소 어촌 체험 휴양마을을 대상으로 지역관광과 경제 활성화를 촉진하는 ‘어촌 체험 휴양마을 스탬프투어’를 진행한다. 국내 크루즈 수요 저변을 확대하고 지역경제를 활성화하기 위해 연안 크루즈 관광 콘텐츠를 개발하고 국내 연안을 운항하는 ‘연안 크루즈 체험단’을 운영한다. 지역 특산 수산물의 판매를 촉진하기 위해 ‘대한민국 수산대전’과 수산물 온누리상품권 환급, ‘찾아가는 수산물 직거래 장터’ 등도 추진한다.

경제 6단체 등도 캠페인에 적극 협업한다. 중소기업중앙회는 ‘소기업·소상공인 국내 여행 지원 사업’을 운영하고 기관장(CEO)을 대상으로 휴가 장려 공문을 발송해 가을 여행 참여 분위기를 고조시킨다.

한국경제인협회는 ‘8초 잡고, 8도 여행가자!’ 행사를 비롯해 회원사와 함께 교통약자 국내 여행 지원 사업을 진행한다. 또한 경제 6단체는 한국 대표 ‘K-게임’ 기업인 넥슨코리아의 ‘마비노기 모바일’과 협업해 ‘여행가는 가을’ 홍보영상을 제작·송출한다.