서울투자자포럼서 실스크와 3천만달러 규모 MOU 체결

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시가 스위스 양자보안 반도체 기업 ‘실스크’와 업무협약을 맺고 서울시에 R&D센터를 설립하기로 했다.

서울시는 9월 22일부터 23일까지 여의도 콘래드호텔에서 ‘2025 서울투자자포럼(Seoul Investors Forum, SIF)’을 개최하고 글로벌 투자자와 서울 혁신기업을 직접 연결하는 맞춤형 투자유치 행사를 진행한다고 밝혔다.

서울투자자포럼은 서울시에서 주최하고 투자유치 전담 기구인 ‘인베스트서울’이 주관하는 행사로, 서울 기업에 대한 글로벌 투자를 촉진하기 위해 2022년부터 매년 개최되고 있다. 올해 행사에는 미국, 일본, 싱가포르, 유럽 등 세계 주요국에서 온 해외 투자자 80여명과 서울 소재 혁신기술기업 100개사 및 유관기관 관계자 등 총 300여명이 참석한다.

올해는 ‘Think Wide, Scale Worldwide!(넓게 사고하고, 세계로 도약하라!)’라는 슬로건 아래 ▷인공지능 혁신기술․제품 전시 ▷인공지능․바이오 등 기업 피칭IR ▷국내외 투자자 간 네트워킹 등의 프로그램이 마련됐다.

한편 개막식에 앞서 서울시는 오세훈 시장, 데이빗 퍼거슨 ‘와이즈키(WISeKey-실스크 모회사)’ 부회장 겸 실스크 이사, 로익 아몬 실스크 최고운영책임자(COO) 등이 참석한 가운데 스위스 양자보안 반도체 기업인 ‘실스크’와 3000만달러(420억원) 규모의 서울 내 양자 보안 R&D센터 설립을 위한 MOU를 체결했다.

2022년 스위스 제네바에서 설립된 ‘실스크’는 양자보안 반도체 설계 전문기업으로 2023년 나스닥에 상장했다. 올해 두 차례 스페이스X 발사체를 통해 자사 반도체가 탑재된 양자보안 인공위성 발사에도 성공한 바 있다.

협약에 따라 시는 스위스 양자보안 반도체 기업 ‘실스크’와 양자보안 R&D센터 설립에 합의했다. 실스크는 서울에 설립될 R&D센터를 통해 양자내성(포스트 퀀텀) 반도체 칩의 개인화 기술과 위성 기반 양자보안 모듈 개발을 추진한다.

서울시는 ‘실스크’와 협력해 양자보안 인프라 확충, 전문인력 양성, 기업 기술지원, 국내외 유관기관과의 협업에 힘쓸 계획이다.

이어 개막식에서는 오세훈 시장이 개회사를 통해 글로벌 투자자를 대상으로 서울 혁신기업의 성장 가능성과 용산·창동 개발부지 등을 소개하며 서울 세일즈맨으로 나섰다.

1부 행사에서는 인공지능 반도체 기업인 ‘퓨리오사AI’의 백준호 대표가 ‘글로벌 유니콘 기업으로의 성장 전략’을 공유하고, 국제금융센터지수(GFCI) 발표 기관인 영국 ‘지옌(Z/Yen)그룹’의 마이크 워들 CEO가 서울의 글로벌 금융 경쟁력을 분석한다. 이어 코레일은 ‘용산 서울코어’ 개발 전략을 발표할 예정이다.

오세훈 서울시장은 “서울은 혁신기술과 글로벌 투자 인프라를 두루 갖춘 세계가 주목하는 전략 거점 도시”라며 “서울투자진흥재단이 다음 달 출범을 앞둔 만큼 앞으로 재단을 통해 시장조사, 서울지사 설치, 규제 해소 등 서울 진출의 전 과정을 함께 하겠다”고 말했다.