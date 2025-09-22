중앙아시아 순방, 알마티시와 MOU 체결·승강기 업무협약 체결 몽골에선 소비재 상담회 700만 달러 성과…인적·산업 교류 확대

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 박완수 경남도지사가 지난 19일부터 7박9일 일정으로 몽골, 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등 해외 순방에 나서 경남 주력산업의 해외 진출을 모색하고 있다. 특히 중앙아시아 방문 기간 중엔 승강기·고속철도 산업의 수출 기반을 마련하고, 산업인력 확보와 대학 간 교류 등을 추진하며 경남산업의 교두보를 마련할 예정이다.

이번 순방에서 가장 주목되는 일정은 22일(현지 시간) 카자흐스탄 알마티시 방문이다. 박 지사가 단장으로 나선 경남대표단은 알마티시와 관광·산업·문화·교육·행정 전반에 걸친 국제협력 양해각서(MOU)를 체결하고 승강기 산업 발전을 위한 업무협약도 맺었다. 현지 승강기산업협회, 교육청 등과 다자간 협약도 이어지면서 실질적 협력의 폭이 넓어졌다.

박 지사는 협약식에서 “알마티시는 카자흐스탄의 경제·산업 중심지이고, 경남은 대한민국 제조혁신의 거점이라는 공통점이 있다”며 “양측이 미래지향적 지방외교 모델을 함께 만들어가자”고 밝혔다. 사티발디 알마티 시장은 “오늘 협약은 산업·교육·문화 등 여러 분야에서 지속 가능한 협력을 위한 중요한 출발점”이라며 환영의 뜻을 전했다.

대표단은 알마티시 외곽 알라타우 신도시에 조성 예정인 승강기 연구개발(R&D) 파크 부지를 직접 방문해 경남 기업의 참여 가능성을 논의했다. 카자흐스탄은 약 3만대 규모의 승강기가 운영되고 있으며, 최근 주거시설 건설이 활발해 수요가 꾸준히 늘고 있다. 경남도는 이번 협약을 기반으로 ▷연구개발센터 조성 ▷제조시설 확대 ▷인증체계 정비 ▷전문 인력 양성 등 다방면에서 협력을 추진할 계획이다.

박 지사는 앞서 19일에는 몽골 울란바토르시를 방문해 한·몽 수교 35주년 기념 공식 교류를 진행했다. 박 지사는 울란바토르 시장과 면담을 갖고 산업·관광·교육·인적 교류 확대 방안을 논의했으며, 거창승강기밸리기업협의회가 현지 기업과 스마트 승강기 수출입 협약을 체결하는 성과를 거뒀다. 또 몽골 정부와 신도시 개발, 주거환경 개선 분야에서 경남의 스마트 승강기 기술을 활용하는 방안도 협의됐다.

같은 날 열린 ‘경남 소비재 수출상담회’에서는 도내 기업 10개사가 식품·화장품 등 제품을 선보였고, 8개사가 몽골 바이어와 700만달러 규모의 수출의향서를 체결했다. 박 지사는 “K-콘텐츠 열풍으로 한국 제품에 대한 관심이 높아지고 있다”며 “경남 기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하는 기회가 될 것”이라고 말했다.

경남도는 이번 3개국 순방을 통해 승강기·철도 산업 수출 기반을 마련하는 동시에 인적 교류와 대학 간 협력을 확대하며 장기적 산업 파트너십을 구축하겠다는 방침이다. 특히 알마티시와의 협약을 출발점으로 중앙아시아 전역으로 교류를 넓혀 경남 제조업의 글로벌 위상을 강화할 계획이다.