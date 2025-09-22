2년 넘긴 러·우전쟁, 이·팔전쟁에 유엔 ‘골머리’ 영국, 프랑스 등 서방국 팔레스타인 국가인정 관심 안보리서 러우전쟁 논의...첫 의장국 된 韓, AI관련 회의 주재도

[헤럴드경제=도현정 기자]193개 회원국들이 머리를 맞대 2년 넘게 이어오고 있는 양대 전쟁의 해법을 도출할 수 있을까.

오는 23일부터 29일까지 뉴욕 유엔총회장에서 193개 회원국의 정상급 지도자들이 참석한 가운데 제 80차 유엔총회가 열린다. 각국의 국가원수나 정부 수반은 차례로 연단에 올라 자국 외교정책과 국제사회의 문제에 대해 공식적인 견해를 표명할 기회를 갖는다.

첫 순서는 브라질의 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령이다. 이는 유엔총회가 열렸던 초기에 첫 연설을 꺼리던 국가들 사이에서 브라질이 가장 먼저 연설했던 것을 기념해 이후에도 계속 브라질이 처음으로 연설하는 나라가 됐다. 이후 개최국인 미국의 대통령이 연설을 한다.

올해 트럼프 대통령의 연설에서는 러시아에 대한 새 제재안이 나올지 관심이다. 트럼프 대통령은 지난 18일 영국 국빈방문 후 진행된 공식 기자회견에서 적극적인 중재에도 러시아가 종전협상에 소극적으로 나서는데 실망했다고 밝힌 바 있다. 이어 그는 전쟁 자금을 대주는 것을 끊어야 한다며 러시아산 원유를 구매하지 않아야 한다는 주장을 거듭하고 있다. 대러 제재안은 트럼프 연설 뿐 아니라 안전보장이사회에서도 논의될 수 있다.

러·우전쟁의 피해국인 우크라이나는 오는 24일 오전 볼로디미르 젤렌스키 대통령이 연설을 한다. 젤렌스키 대통령은 3년여를 끌어온 전쟁의 피해를 호소하며 국제사회의 강력한 대러제재와 우크라이나에 대한 지원을 요청할 것으로 보인다. 러시아의 세르게이 라브로프 외무장관은 오는 27일 연설한다.

이스라엘과 팔레스타인 간 전쟁에 대해서는 ‘두 국가 해법’이 얼마나 지지를 받을 지가 관심이다. 기존에 147개국이 팔레스타인을 주권 국가로 인정하는 ‘두 국가 해법’을 지지한데 이어, 21일 영국과 캐나다, 호주, 포르투갈이 뒤를 따랐다. 팔레스타인을 공식 국가로 승인하고, 이에 따른 분쟁 중재방식을 택한다는 것이다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령도 오는 22일 총회장에서 팔레스타인 문제의 평화적 해결과 두 국가 해법 이행을 주제로 한 고위급 국제회의를 주재하면서 팔레스타인을 국가로 공식 인정하겠다고 밝혔다. 벨기에, 룩셈부르크 등도 팔레스타인을 주권 국가로 인정하겠다는 입장이다.

이에 대해 이스라엘과 미국은 강하게 반발하고 있다. 이스라엘은 팔레스타인을 국가로 인정한 나라들에 추가적인 제재도 불사하겠다는 입장이다. 네타냐후 이스라엘 총리와 트럼프 대통령은 총회 이후 정상회담도 앞두고 있다. 이스라엘과 돈독한 유대를 다지고 있는 미국은 아바스 팔레스타인 자치정부(PA) 수반이 입국할 수 없도록 비자 발급도 거부했다.

이에 아바스 수반은 오는 25일 오전 영상으로 연설할 예정이다. 네타냐후 총리는 오는 26일 연설한다.

이번 총회에서 관심이 되는 이 중 하나는 시리아의 아메드 알샤라 임시대통령이다. 그는 쿠데타를 통해 알아사드 전 대통령을 축출하고 임시대통령 지위에 올랐다. 미국도 알아사드 전 대통령은 ‘숙적’으로 여겼으나 알샤라가 속한 단체는 테러단체로 규정한 바 있어, 향후 양국의 관계에 대해 관심이 쏠리고 있다. 알샤라 임시대통령은 오는 24일 오전 연설로 국제 외교무대에 데뷔한다. 시리아 대통령이 유엔총회 연단에 오르는 것은 1967년 이후 처음이다.

한편, 이재명 대통령도 첫날인 23일 기조연설에 나선다. 이달은 한국이 의장국을 맡는 달로, 이 대통령이 오는 24일 ‘인공지능(AI)과 국제평화 및 안보’를 주제로 한 안보리 공개 토의도 주재할 예정이다.

북한은 고위급 회기 마지막 날인 오는 29일에 차관급 인사가 연설할 것으로 보인다. 북한은 2019년 미국과의 ‘하노이 딜’에서 아무런 수확을 거두지 못한 이후 별도의 고위급 대표단이 참석하는 일 없이, 김성 주유엔 북한대사가 연설을 맡아왔다. 올해는 국제기구를 담당하는 김선경 외무성 부상이 참석할 것이란 의견이 나오고 있다. 북한이 고위급 인사를 별도로 파견한다면, 이달 초 김정은 국무위원장의 중국 전승절 80주년 열병식 참석 이후 연이은 국제행사 참석이다. 고립주의를 끝내고 국제외교에 활발히 동참하려는 것인지 향후 행보에 관심이 쏠리고 있다.