현대미포 합병 관련 고용안정 약속 노사 대표 “회사 미래 열어가자” 다짐

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] HD현대중공업 노사가 ‘2025년 임금교섭’을 마무리한 데 이어 22일 이상균 사장과 전국금속노동조합 허원 부위원장, 금속노조 현대중공업지부 백호선 지부장을 비롯한 노사 교섭위원들이 참석한 가운데 ‘2025년 임금교섭 조인식’을 가지고 회사 성장과 고용안정을 이루어나가기로 했다.

HD현대중공업 노사는 올해 HD현대미포 합병과 관련해 방산·친환경·신기술 분야 핵심 역량을 갖추고 지속 성장과 고용 안정을 도모하는 상생 협약을 맺었다.

이날 조인식을 통한 상생 합의는 단순한 임금교섭의 마무리를 넘어 합병과 신사업 확대라는 중대한 전환기를 노사가 함께 헤쳐 나가겠다는 공동의 약속이다.

HD현대중공업 노사는 지난 22일 ▷기본급 13만5000원 인상(호봉승급분 3만5000원 포함) ▷격려금 520만원(상품권 20만원 포함) ▷특별 인센티브 약정임금 100% ▷HD현대미포 합병 재도약 축하금 120만원 등의 내용을 담은 잠정합의안을 마련하고 조합원 총회를 거쳐 찬성 59.56%로 가결했다.

이날 이상균 사장은 “이번 합의는 구성원들의 기대와 현실 사이의 균형을 맞췄다는 점에서 의미가 있다”며 “상생협약은 회사의 안전과 미래를 여는 디딤돌 역할을 할 것이며, 올해 남은 기간 노사가 함께 노력해 실적 개선에 힘을 쏟자”고 말했다.

백호선 지부장도 “회사의 성장과 직원들이 자부심을 가질 수 있는 일터를 만들 수 있도록, 노사가 함께 협력해 나가자”고 화답했다.