서대문형무소역사관 야간 개장, 가이드 투어, 체험 프로그램 및 포토존 운영 등 시인 나태주, 가수 이솔로몬, 퓨전국악밴드 AUX(억스)와 함께하는 개막공연도

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)가 10월 3∼4일 오후 5시부터 10시까지 서대문독립공원 일대에서 ‘별의 서재’란 주제로 ‘2025 서대문 국가유산 야행’을 개최한다.

야경(夜景), 야사(夜史), 야로(夜路), 야설(夜說), 야시(夜市), 야화(夜畵), 야숙(夜宿), 야식(夜食) 등의 8야(夜) 프로그램을 통해 역사와 문학이 어우러지는진 특별한 밤을 선사한다.

‘야경(夜景)-별 하나에 국가유산’은 문화유산·문화시설 야간 개장 프로그램으로 서대문형무소역사관과 국립대한민국임시정부기념관이 참여한다. 두 시설 모두 행사 이틀간 오후 10시까지 연장 운영하며 예약 없이 누구나 참여할 수 있다.

‘야사(夜史)-별을 찾는 시간’은 서대문 역사문화해설사와 함께하는 ‘야간 가이드 투어’로 독립과 자주를 주제로 독립문 일대에서 진행되며 참여자 전원에게 영천시장 상품권(5천 원 상당)을 제공한다.

‘야로(夜路)-별을 찾는 시간’은 재미와 교육 효과를 동시에 주는 스탬프 투어로 독립신문 완성 미션을 달성한 방문객에게 서대문 야행 기념품을 증정한다. 이머시브(Immersive, 관객 몰입형) 연극 ‘서대문형무소의 그날’에서는 독립운동가의 숨결과 발자취를 느낄 수 있다.

‘야설(夜說)-별 하나에 이야기’는 서대문 야행 개막공연으로 3일 오후 7∼9시 독립문 특설무대에서 펼쳐진다. 나태주 시인과 국악 앙상블 ‘더류’가 함께하는 시와 음악의 특별한 무대를 시작으로 가수 이솔로몬과 퓨전국악밴드 AUX(억스)가 잇달아 공연을 펼친다. 독립공원 잔디밭에서는 빈백(bean bag) 소파에 앉아 책을 읽을 수 있는 달빛 도서관도 운영된다.

‘야시(夜市)-서대문 달빛 공방 & 달빛 시장’은 서대문독립공원의 역사성과 상징을 담은 10여 개 체험 프로그램과 30여 개 플리마켓으로 구성된다.

‘야화(夜畵)-별이 비추는 순간’은 저항 시인의 작품들을 야간 전시로 선보이며 LED 조형물 등 다양한 포토존을 마련해 밤의 분위기를 더욱 빛낸다.

‘야숙(夜宿)-서대문 스테이’를 통해서는 행사 기간 서대문 지역 숙박업소를 이용한 야행 관람객에게 특별 기념품과 체험프로그램 할인권을 제공한다.

‘야식(夜食)-서대문 야미(yummy)’은 스탬프 투어를 완주하면 영천시장 맛집에서 사용할 수 있는 5,000원 상당의 쿠폰을 증정하는 이벤트다.

가이드 투어, 이머시브 연극, 개막공연은 ‘2025 서대문 국가유산 야행’ 홈페이지에서 선착순 예약해야 하며 자세한 내용은 공식 인스타그램에서도 확인할 수 있다.

이성헌 구청장은 “문학의 깊이를 느끼고 역사의 의미를 되새기는 축제로 자리 잡은 ‘서대문 국가유산 야행’이 참여 시민들에게 즐거움과 감동을 함께 전할 것으로 기대한다”고 말했다.