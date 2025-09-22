미국의 대형 유통매장인 트레이더 조(Trader Joe’s)가 ‘올해의 레시피’로 고추장 맛 쿠키(사진)를 선정했다. 트레이더 조는 지난해부터 전 매장 직원을 대상으로 레시피 경연대회를 열고 있다. 직원들은 매장에서 판매하는 재료 중 5가지 이하로 조합한 레시피를 선보인다. 올해도 애피타이저, 메인 요리, 디저트 분야별로 다양한 레시피가 나왔다.

치열한 경쟁을 뚫고 ‘2025년 레시피’로 꼽힌 메뉴는 ‘허니 고추장 콘 쿠키 아이스크림 샌드위치’였다. 텍사스 휴스턴 매장이 선보였다. 메뉴명처럼 쿠키 반죽에 매콤한 고추장을 발랐다. 오븐에 쿠키를 구운 다음 아이스크림을 올려 먹는 간식이다.

트레이더 조는 미국 대형마트 중에서도 많은 종류의 한국 식품을 판매하는 것으로 유명하다. 냉동 김밥, 냉동 잡채볶음밥, 김치, 고추장, 초고추장, 커피믹스 등 품목도 다양하다. 현지 한인 사이에서는 ‘상인 조씨’란 별칭으로 불린다. 2023년에는 냉동 김밥 품절 사태로 화제를 모았다.

한국농수산식품유통공사(aT) 뉴욕지사 관계자는 “고추장 쿠키처럼 미국에서 고추장은 한식 요리 외에도 폭넓게 쓰인다”며 “쿠키 등 간식부터 파스타, 소스까지 다양한 방식으로 활용되고 있다”고 말했다. 이어 “한국 재료가 현지에서 어떻게 쓰이는가를 먼저 파악한다면 맞춤형 제품 개발에 도움이 될 것”이라고 조언했다.

육성연 기자