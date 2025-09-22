[헤럴드경제=구본혁 기자] 우주항공청과 한국항공우주연구원은 내달 24일까지 5주간 누리호 6차 발사에 탑재될 부탑재위성에 대한 공모를 산업체, 대학, 연구기관, 정부기관을 대상으로 진행한다고 22일 밝혔다.

누리호에 탑재되는 부탑재위성은 공공 활용, 교육 목적의 임무를 가지는 경우 발사비용 면제가 가능하고, 해당 산업체, 연구기관 등 이익만을 목적으로 하는 경우 선정이 제한될 수 있다.

우주청과 항우연은 2027년 상반기에 누리호 6차 발사 주탑재위성으로 초소형군집위성 5기를 실어 발사할 계획이다. 이와 함께 국내 산업체, 대학, 연구기관, 정부부처의 위성기술 및 위성활용 역량을 강화하기 위해 부탑재위성으로 총 6기의 큐브위성을 공모할 계획이라고 밝혔다.

6차 발사에는 주탑재위성과 이번 공모로 선정되는 부탑재위성 6기 외에도 국산 소자‧부품을 검증하기 위해 항우연에서 개발하는 국산 소자ㆍ부품 검증위성 3호와 능동제어 위성이 부탑재위성으로 함께 발사될 계획이다.

박재성 우주청 우주수송부문장은“공공 활용을 목적으로 하는 다양한 국내 개발 큐브위성이 누리호에 탑재될 수 있는 기회를 제공하여 우주분야 산업 생태계를 활성화하고 실제 우주 환경에서 위성의 성능을 검증함으로써 핵심 기술을 확보하고 나아가 우주 기술 경쟁력이 강화될 것으로 기대된다”고 밝혔다.