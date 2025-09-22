“눈과 마음이 즐거운 여행” 관광객들 감탄…봉화군, 지역 관광 활성화 힘쏟아

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 지난 19일, 봉화군 분천역이 활기로 가득 찼다.

이날 열린 ‘백두대간 협곡열차(V-train) 누적 이용객 110만명 돌파 기념행사’에는 관광객과 주민들이 함께 모여 뜻깊은 시간을 보냈다.

2013년 운행을 시작한 V-train은 이번 행사를 통해 누적 이용객 110만명을 기록하며, 봉화군 대표 관광상품으로 자리매김했다.

분천역은 백두대간 협곡열차의 중심 거점 역으로, 인근 분천 산타마을과 함께 연계 관광의 핵심 허브 역할을 하고 있다.

행사 현장에서 만난 관광객 김모(서울) 씨는 “협곡을 가르며 달리는 열차에서 보는 단풍과 계곡 풍경이 정말 장관이에요. 분천산타마을과 함께 오니 가족 여행으로 완벽하네요.”라고 말했다.

또 다른 관광객 이모(대구) 씨는 “아이들이 산타마을을 즐기며 신나게 뛰어노는 모습을 보니, 올겨울에도 꼭 다시 오고 싶습니다”라고 소감을 전했다.

봉화군은 분천산타마을을 군의 대표 관광거점으로 육성하기 위해 ‘킬링콘텐츠 확충사업’, ‘겨울왕국 분천산타마을 관광명소화사업’, ‘등산로 및 산타전망대 조성사업’ 등 다양한 사업을 추진해왔다.

박현국 봉화군수는 “협곡열차와 분천산타마을을 연계한 관광이 우리 군의 대표 브랜드로 자리 잡고 있다”며, “앞으로도 코레일과 협력하여 더 많은 관광객이 봉화를 찾을 수 있도록 관광 인프라 확충에 힘쓸 것”이라고 밝혔다.

이번 기념행사는 단순한 숫자 달성을 넘어, 지역 관광 활성화와 군민 참여형 축제로서 의미를 더했다.

V-train과 분천산타마을이 만들어내는 특별한 경험이 앞으로 봉화를 찾는 관광객들에게 오래 기억될 전망이다.