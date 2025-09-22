출시기념 충전요금 30% 추가 할인 혜택

[헤럴드경제=유혜림 기자] KB국민카드가 친환경 차량(전기·수소차) 이용고객을 위해 전기차충전 사업자인 ‘LG유플러스 볼트업’과 제휴한 ‘볼트업 KB EV카드’를 출시했다고 22일 밝혔다.

이번 상품은 충전요금 할인 혜택에 더해 주차, 세차, OTT구독, 자동차 보험 등 친환경 차량운전자들의 실생활에 밀접한 생활 혜택을 강화한 것이 특징이다.

이번에 선보인 ‘볼트업 KB EV카드’로 전기차를 충전할 경우 전월 이용금액 40만원, 80만원, 120만원 이상 구간에 따라 각각 월 1만원, 1만5000원, 2만원 한도까지 20% 할인을 받을 수 있다.

이 외에도 주차장∙세차장 업종 20%할인, OTT(넷플릭스·유튜브프리미엄·티빙·웨이브·디즈니플러스) 20% 할인, KB Pay 오픈마켓(G마켓·옥션·11번가) 10% 할인을 각각 월 5000원 한도로 적용된다.

또한, 손해보험 업종에서 자동차 보험료 결제 시 보험료 승인금액 20만원 이상이면 연 1회에 한해 보험료 1만원 할인 혜택도 제공한다.

출시에 맞춰 다양한 이벤트 혜택도 제공한다. 최근 6개월간 KB국민카드 이용 이력이 없는 회원이 ‘볼트업 KB EV카드’로 볼트업 회원 인증 후 전기차 충전요금을 결제하면 최대 36개월간 전월실적 구간에 따라 매월 1만5000원에서 3만원까지 한도 범위 내에서 30% 추가 할인 프로모션을 진행한다.

다음달 31일까지 행사 응모 후 KB Pay를 통해 ‘볼트업 KB EV카드’로 5만원 이상 이용 시 5만원 캐시백 프로모션도 동시 진행한다. 연회비는 2만원이며, 모바일 단독카드 발급 시에는 1만4000원이다.

카드발급 신청은 KB국민카드 홈페이지·KB Pay·고객센터·영업점에서 가능하다

KB국민카드 관계자는 “환경과 미래세대를 고려한 친환경 차량 이용자를 위해 충전요금, 주차∙세차, 자동차보험 등 실제 생활에서 체감할수 있는 혜택을 담았다”며 “앞으로도 친환경 소비를 지원하는 상품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.