비기술 직군까지 참여 확대

[헤럴드경제=김벼리 기자] 카카오뱅크는 사내 기술 콘퍼런스 ‘코드 러너 2025’를 개최했다고 22일 밝혔다.

지난 19일 수원컨벤션센터에서 열린 행사는 카카오뱅크 구성원들이 한자리에 모여 최신 기술 경험과 지식을 공유하는 연례 사내 기술 콘퍼런스다. 올해는 기술직군뿐만 아니라 비기술직군까지 참여 대상을 확대했다. 임직원 750여 명이 참석했다.

이번 행사는 AI(인공지능), Tech(기술), Debt Free(기술 부채 해소) 등 세 가지 주제로 나눠 총 12개의 발표를 진행했다. AI 세션에서는 서비스 개발과 적용 과정에서 AI를 활용한 경험을 공유했고, Tech 세션은 코어뱅킹과 백엔드 등 금융 IT 분야의 주요 성과를 다뤘다. ‘Debt Free’ 세션에서는 불완전한 코드를 개선하고 개발 과정의 완결성을 높여 기술 부채를 해소한 사례가 발표됐다.

특히, 발표에서 AI 기반 검색 서비스 개발 과정, 계정계 DB 최적화, 클라우드 기반 인프라 자동화 전략 등 최신 기술을 활용한 실제 프로젝트에서 겪은 시행착오와 해결 과정이 공유됐다.

올해 코드러너는 개발 실습과 토론 등 참여형 프로그램을 추가했다. ‘핸즈온’ 세션에서는 ‘AI 에이전트 군집 코딩’ 실습 등이 진행됐고, 글로벌 AI 특허 동향을 다룬 특허 세미나도 열렸다. 단체 토론 세션에서는 ‘AI 시대, 카카오뱅크 개발자는 어떻게 일해야 할까’를 주제로 구성원들이 의견을 교환했다.

기술 리더 Q&A 프로그램 ‘리더 톡’과 엄성우 서울대학교 교수의 특별 강연 ‘AI 시대, 겸손한 어른 되기’도 이어졌다. 구글, 마이크로소프트, 아마존웹서비스(AWS) 등 글로벌 파트너사가 참여한 AI 체험존도 운영했다.

신재홍 카카오뱅크 CTO(최고기술책임자)는 기조연설에서 “기술 기반 은행으로서 금융의 안정성을 지키면서도 끊임없는 혁신을 이어가는 것이 우리의 과제”라며 “이번 행사를 통해 직무와 역할을 넘어 임직원 모두가 기술을 공유하는 경험을 쌓고 AI 시대 변화를 적극 수용하며 혁신을 가속하는 지휘자로 거듭나자“고 말했다.