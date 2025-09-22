만기 10년 금리 3.65%

[헤럴드경제=김벼리 기자] 케이뱅크는 한국주택금융공사와 손잡고 주택 실수요자를 위한 정책 금융 대출 상품 ‘아낌e-보금자리론’을 100% 비대면 방식으로 선보인다고 22일 밝혔다.

지난 4일 한국주택금융 공사와 맺은 ‘정책모기지 활성화 및 금융서비스 혁신’ 업무협약의 일환이다.

‘아낌e-보금자리론’은 케이뱅크 애플리케이션(앱)을 통해 출시했다. 부부 합산 연 소득 7000만원 이하를 대상으로 6억원 이하의 주택 담보 대출을 제공한다. 결혼 7년 이내 신혼 가구 여부, 자녀 수 등에 따라 최대 1억원까지 연 소득요건이 완화 적용될 수 있다. LTV(담보인정비율)는 아파트 기준 최대 70%, DTI(총부채상환비율)는 최대 60%까지만 인정한다. 만기는 10년부터 최대 50년까지 설정 가능하다.

금리는 만기 10년 기준 현재 연 3.65%다. 저소득청년, 신혼가구, 사회적 배려층(장애인·한부모 가정 등) 등 다양한 요건에 따른 우대금리를 적용하면 최저 금리를 연 2.65%까지 낮출 수 있다.

케이뱅크 ‘아낌e-보금자리론’은 대출의 모든 과정을 100% 비대면으로 처리할 수 있는 것이 특징이다. 오프라인 영업점에 방문할 필요 없이 ‘아낌e-보금자리론의 정보 확인부터 신청·심사·서류제출·약정·대출 실행까지 모든 대출 과정을 앱에서 진행할 수 있다.

케이뱅크 관계자는 “케이뱅크의 비대면 프로세스 경쟁력을 바탕으로 보금자리론 의 혜택에 편리함을 더했다”며 “청년과 신혼부부 등 주택 실수요자의 주거 사다리를 지원하는데 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.