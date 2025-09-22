고객 중심 경영 실천을 위한 체험형 프로그램 운영

[헤럴드경제=문이림 기자] NH투자증권은 ‘2025 금융소비자보호 주간’을 맞아 캠페인을 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 임직원의 금융소비자보호 감수성을 높이고, 고객 중심의 완전판매 문화를 정착시키기 위한 체험형 프로그램으로 구성됐다. 임직원의 자발적 참여와 실천을 통해 금융소비자보호 가치를 조직 전반에 확산시키는 것이 목표다. 이달 22일부터 26일까지 진행된다.

행사는 금융소비자보호부 주관으로 전 임직원과 고객을 대상으로 진행된다. 최근 개편된 금융소비자보호 포털을 중심으로 다양한 실무 콘텐츠를 제공한다. 임직원들이 소비자보호의 중요성을 인식하고 완전판매 문화를 실천할 수 있도록 지원한다.

임직원 대상 프로그램에는 금융소비자보호 중요성과 실천 방향을 제시하는 최고경영자(CEO) 레터 발송, 금융소비자보호 강령 실천 서약, 자가점검 활동 등이 포함된다.

고객을 위한 프로그램도 마련됐다. NH투자증권은 금융소비자보호법 시행 이후 금융거래 절차에 어려움을 겪는 고객들을 위해 ‘올바른 금융상품 거래를 위해 기억해야 할 금융소비자 보호제도’ 안내 자료를 제작·배포한다. 고객들이 금융서비스를 보다 정확히 이해하고 안전하게 이용할 수 있도록 돕는다는 방침이다.

송지훈 NH투자증권 금융소비자보호본부장은 “이번 금융소비자보호 주간은 고객 중심 경영을 실천하는 NH투자증권의 철학을 조직 전체가 공유하고 행동으로 옮기는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 금융소비자보호를 기업문화로 정착시키기 위해 지속적인 노력을 이어갈 것”이라고 말했다.