현지기업과 마스터프랜차이즈(MF) 계약 체결

[헤럴드경제=정석준 기자] 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비는 중국 동북부 길림성 지역의 외식 전문기업과 중국 길림성 사업 진출을 위한 마스터프랜차이즈(MF) 계약을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 계약을 통해 교촌은 소비력이 높은 길림성 내 주요 도시를 중심으로 신규 매장을 출점하며 중국 사업 확장에 속도를 낼 계획이다.

파트너사는 중국 내 고급 해산물과 중식 레스토랑 브랜드를 다수 운영하는 외식 전문 기업이다. 다년간의 프랜차이즈 운영 경험과 부동산·호텔·투자 등 다양한 사업 포트폴리오를 보유하고 있다.

교촌이 새롭게 진출하는 길림성은 동북 3성 중 하나로, 백두산이 있는 지역으로 유명하다. 한국과 지리적으로 가깝고 연변 조선족 자치주가 포함돼 한식에 대한 친숙도와 교촌 브랜드에 대한 인지도가 높다.

또 길림성은 겨울에는 혹한으로 배달 수요가 커지고 여름에는 외식과 홀 이용이 활발하다는 특징이 있다. 교촌은 이를 고려해 배달과 홀을 모두 아우를 수 있는 메뉴 구성과 운영 전략을 마련했다.

교촌은 음식과 맥주를 함께 즐기는 동북부 지역의 반주 문화를 고려해 국내 메뉴뿐 아니라 여러 현지화 메뉴를 선보이고, 맥주·하이볼 등 주류 라인업을 강화해 소비자 접점을 넓혀갈 예정이다.

교촌에프앤비 관계자는 “이번 길림성 진출은 교촌의 중국 내 사업 확장을 가속화하는 계기가 될 것”이라며 “현지 파트너사와 긴밀히 협력해 안정적인 정착은 물론, 차별화된 메뉴와 서비스로 중국 시장에서 교촌만의 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 강조했다.

한편, 교촌은 2022년 중국 상해와 강소성 지역에서도 MF 계약을 체결한 바 있다. 말레이시아, 인도네시아, 아랍에미리트 등 해외 주요 국가에서도 현지 파트너와의 협력을 통해 글로벌 사업을 활발히 전개하고 있다.