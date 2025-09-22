파주·구미 사업장, ‘폐기물 매립 제로’ 플래티넘 받아 폐유리·폐합성수지 재활용 공정 개발 연말까지 해외 생산법인에도 인증 확대

[헤럴드경제=박지영 기자] LG디스플레이가 국내 전 사업장에서 ‘폐기물 매립 제로’ 최고 등급 인증을 획득, 친환경 경영 성과를 입증했다.

LG디스플레이는 파주·구미 사업장이 응용 안전 과학 분야 국제 공인 기관인 UL솔루션즈로부터 ‘폐기물 매립 제로(ZWTL, Zero Waste to Landfill)’ 인증 플래티넘 등급을 받았다고 22일 밝혔다. 이로써 LG디스플레이는 국내 전 사업장이 플래티넘 등급을 확보하게 됐다.

‘폐기물 매립 제로’ 인증은 사업장에서 발생한 폐기물의 재활용률을 검증해 부여하는 국제 표준으로, 실버(90~94%), 골드(95~99%), 플래티넘(100%) 등급으로 나뉜다. 플래티넘은 소각·매립 없이 모든 폐기물을 재활용했을 때 주어진다.

LG디스플레이는 소각·매립되던 폐기물이 재활용될 수 있도록 제품 설계, 제조부터 처리 단계에 이르기까지 전사 차원의 자원 순환 과제를 발굴해 추진하고 있다. 파주 사업장은 지난해 처음으로 플래티넘 등급을 획득한 데 이어 올해 갱신에 성공했고, 구미 사업장 역시 폐기물 재활용률을 크게 끌어올렸다.

대표적으로 디스플레이 생산 과정에서 발생하는 폐유리와 폐합성수지를 협력사와 함께 플라스틱·비닐 원료로 재활용하는 공정을 개발, 공동 특허를 확보해 매립량 ‘제로(0%)’를 달성했다. 자체적으로 폐기물 전 과정을 실시간 관리할 수 있는 모니터링 시스템도 개발해 운영하고 있다.

폐기물 저감 성과도 뚜렷하다. 지난해 국내 사업장에서 발생한 폐기물은 약 9.6만 톤으로, 2022년(약 12.8만 톤) 대비 25% 이상 줄었다. 또한 폐합성수지류에 대해 환경부 산하 한국환경산업기술원의 ‘순환자원 품질인증’을 추가로 획득, 연간 약 600톤의 폐기물을 절감했다.

LG디스플레이는 올해 말까지 해외 생산법인에도 ‘폐기물 매립 제로’ 인증을 확대하고, 2030년까지 국내외 전 사업장에서 플래티넘 등급을 확보한다는 계획이다.

LG디스플레이 관계자는 “이번 성과는 폐기물 관리 체계를 지속적으로 개선하고 강화해 온 노력의 결실”이라며 “앞으로도 환경에 미치는 영향을 최소화하며 자원과 에너지가 선순환을 이룰 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.