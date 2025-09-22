11월 30일까지 제2회 ‘K-히어로 페스타’ 올해 일반 국군 장병으로 대상 확대

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 군인·경찰·소방·교정 공무원을 대상으로 최신 제품을 출고가 대비 최대 50% 할인된 가격으로 판매하는 제2회 ‘K-히어로 페스타’ 프로모션을 진행한다고 22일 밝혔다.

지난해 처음 시작한 K-히어로 페스타는 국군의 날(10월 1일), 경찰의 날(10월 21일), 교정의 날(10월 28일), 소방의 날(11월 9일) 등을 맞아 국민 안전을 위해 헌신하는 공무원에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.

오는 11월까지 진행되는 올해 행사는 육군∙공군∙해군의 일반 병사로까지 혜택 범위를 확대했다.

‘98형 QLED 4K TV’는 기준가 대비 50% 이상 할인된 가격에 만날 수 있고, ‘비스포크 AI 냉장고 4도어’ 구매 시 약 40% 할인 혜택을 받을 수 있다.

‘갤럭시 S25 시리즈’와 ‘갤럭시 Z 폴드 7∙Z 플립7’을 비롯해 ‘갤럭시 북5 프로’, ‘갤럭시 탭 S10 시리즈’, ‘갤럭시 워치8 시리즈’ 등 모바일 제품도 대폭 할인된 가격으로 판매한다.

행사 제품을 구매하면 7% 추가 할인 쿠폰이 제공되며 카드 청구할인 혜택도 새로 도입해 소비자들의 구매 부담을 낮췄다.

행사 대상자는 삼성전자가 B2B 고객사 임직원을 대상으로 운영 중인 ‘삼성전자 패밀리몰’에 접속 후 별도 마련된 이벤트 메뉴를 통해 다양한 혜택으로 삼성전자 제품을 구매할 수 있다.

김성욱 삼성전자 부사장은 “이번 ‘K-히어로 페스타’는 고객 여러분이 지난해 보내주신 성원에 보답하고자 일반 병사까지 대상을 넓히며 혜택을 한층 강화했다”며 “나라와 국민을 위해 애쓰시는 많은 분들이 삼성전자의 다양한 제품을 특별한 혜택과 함께 경험하시기를 바란다”고 전했다.