22일부터 한 달 간 럭키드로우·한정수량 타임딜 등 오토인사이드만의 추석 특별 프로모션

[헤럴드경제=김성우 기자] 모빌리티 서비스 전문 기업 오토핸즈의 직영 인증 중고차 플랫폼 오토인사이드가 추석을 맞아 다음 달 21일까지 한 달간 ‘내차 쇼핑 페스티벌’을 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 ‘내차 쇼핑 페스티벌’은 추석 황금 연휴와 가을철 여행 수요 증가에 맞춰 기획된 오토인사이드 중고차 구매 고객 대상 특별 프로모션이다. 약 180만원 상당의 경품을 제공하는 럭키드로우를 비롯해 ▷한정수량 타임딜 ▷내차사기 홈서비스 전국 무료배송 ▷마이이카케어 서비스 1년 구독권 무상 제공 ▷SNS 참여 이벤트 등 다양한 혜택이 마련됐다.

오토인사이드 직영점 또는 홈서비스를 통해 차량을 구매한 고객은 마케팅 활용 동의를 통해 럭키드로우에 자동 응모된다. 추첨을 통해 ▷아이폰 17 Pro(1명) ▷풀리오 마사지기 V3 세트(5명) ▷GS칼텍스 주유 쿠폰 10만원(10명) ▷그랑핸드 핸드워시&사쉐 세트(50명) ▷오토인사이드 한정판 키링(100명)을 증정한다.

매주 화요일 오전 10시부터 목요일 자정까지는 한정 수량으로 제공하는 ‘타임딜’이 열린다. 이번 타임딜은 추석 연휴를 앞두고 수요가 높은 인기 차량을 선별해 매주 3일간 특가로 선보인다.

또한, 프로모션 기간 중 온라인으로 ‘내차사기 홈서비스’ 차량을 구매한 고객은 전국 무료 배송 혜택을 받을 수 있다. ‘내차사기 홈서비스’는 고객이 매장 방문 없이 차량 조회부터 결제, 배송까지 전 과정을 100% 비대면으로 진행할 수 있으며, 제주도 및 도서·산간 지역을 제외한 전국에서 이용 가능하다.

마이카케어 서비스 1년 구독권은 기간 내 오토인사이드 워런티를 유상 구매한 선착순 50명에게 제공된다. 마이카케어 혜택은 ▷자동차 사고 자기부담금 1회당 50만원 한도 3회 지원 ▷18만원 상당의 정비 할인 ▷6만원 상당 주유 및 전기차 충전 쿠폰 ▷내차팔기 및 재구매 시 10만원 추가 지원 등으로 구성돼 있다.

이번 페스티벌을 맞아 SNS를 통한 소문내기 이벤트도 진행된다. 오토인사이드 공식 인스타그램 계정을 팔로우 한 뒤 ‘내차 쇼핑 페스티벌’ 게시글에 가족이나 친구를 태그하고 댓글을 남기면 된다. 태그한 인원이 많을수록 당첨 확률이 높으며, 추첨을 통해 ▷에어팟 프로 3 ▷신세계상품권 3만원권 ▷네이버페이 포인트 1만원권이 제공된다.

이번 페스티벌에 대한 자세한 내용은 오토인사이드 공식 홈페이지 및 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

김성준 오토핸즈 대표는 “한가위를 맞아 고객들이 중고차 구매 시에도 보다 풍성한 혜택을 누릴 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다”며 “명절을 함께할 믿을 수 있는 차량을 찾는다면, 오토인사이드의 인증 중고차를 통해 안심하고 선택할 수 있을 것”이라고 말했다.