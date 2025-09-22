국내외 60개팀 참여, 서커스 등 100회 이상 공연

[헤럴드경제=박준환 기자]고양특례시(시장 이동환)를 대표하는 ‘2025 고양호수예술축제’가 9월 26일부터 28일까지 3일간 일산호수공원과 일산문화광장에서 개최된다.

올해로 14회째를 맞이하는 이번 축제는 ‘예술, 거리에서 날아오르다’는 슬로건으로 국내외 60개팀이 참여해 서커스, 거리극, 음악극 등 100회 이상의 공연이 펼쳐질 예정이다.

특히, 올해 처음으로 경기대표관광축제에 선정되며 경기도로부터 2억원의 도비를 확보해 더욱 풍성하고 다채로운 프로그램을 선보인다.

축제의 하이라이트인 개막작과 폐막공연을 주목해야 한다. 개막작 ‘Beyond the Dream-꿈결 너머’는 불꽃극과 공중 퍼포먼스를 결합한 국내 최초의 멀티 스테이지 공연으로 기대를 모으고 있다.

1관 한울광장과 2관 주제광장에서 동시에 진행되는 이 환상적인 공연은 9월 27일 오후 7시 30분에 시작되며, 고양시 유튜브 채널을 통해 생중계된다.

축제의 대미는 9월 28일 폐막공연에 참여하는 전 세대의 사랑을 받는 가수 박정현이 장식한다. 가을밤을 아름다운 멜로디로 수놓을 박정현의 공연은 축제를 찾은 시민들에게 잊지 못할 감동을 선사할 것으로 기대된다.

또한, 9월 27일과 28일 오후 8시 30분에는 일산호수공원 상공에서 ‘불꽃 드론 라이트 쇼’가 펼쳐진다. 고양시 역대 최대 규모인 총 1200대의 드론이 만들어내는 화려한 빛의 연출은 마치 동화 속 장면에 들어와 있는 듯한 환상적인 경험을 선사한다. 이어지는 불꽃놀이는 가을 밤하늘을 아름답게 수놓으며 관객들에게 낭만을 선물할 예정이다.

축제 기간 동안 주변 상권 활성화를 위한 ‘영수증 교환소’ 이벤트도 진행된다. 장항동 소재 상점에서 5만원 이상 구매한 종이 영수증을 가져오면 선착순으로 고양호수예술축제 피크닉 매트를 받을 수 있다. 이벤트 부스는 일산호수공원 한울광장과 일산문화광장 종합안내소에 위치한다.

이동환 시장은 “지난해 46만5000 명의 시민과 관광객이 축제를 찾아주셨다. 올해는 경기대표관광축제에 선정된 만큼 더욱 안전하고 풍성한 축제를 준비했다”며 ”이번 축제를 통해 가족, 친구, 연인과 함께 잊지 못할 추억을 만들기를 바란다“고 말했다.

모든 공연은 별도의 객석 없이 진행되므로, 돗자리나 담요를 가져오면 더욱 편하게 공연을 즐길 수 있다. 안전하고 편안한 관람을 위해 3호선 정발산역 등 대중교통을 이용하는 것이 좋다. 축제 관련 더 자세한 내용은 고양호수예술축제 공식 누리집에서 확인할 수 있다.