러시아 향해 경고

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 우크라이나 전쟁 종식에 비협조적인 러시아가 최근 폴란드와 발트해 국가 영공을 침범한 것과 관련해 이들 국가의 방어를 지원하겠다고 21일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 총격 암살당한 우파 활동가 찰리 커크의 장례식에 참석하기 위해 이날 애리조나로 출발하기 전 백악관에서 취재진이 ‘러시아의 공세가 지속되면 폴란드와 발트해 국가의 방위를 도울 것인가’라고 묻자 “그렇다. 그렇게 할 것”이라고 답했다고 백악관 풀기자단이 전했다.

그는 이어 발트 3국 중 하나인 에스토니아의 영공을 러시아 전투기들이 침범한 것에 대해 보고받았는지를 묻자 “그렇다”고 답한 뒤 “우리는 그것을 좋아하지 않는다”고 밝혔다.

트럼프 대통령의 언급은 최근 러시아 드론 및 전투기가 폴란드, 루마니아, 에스토니아 등 북대서양조약기구(NATO·나토) 국가 영공을 무단 침범, 나토 동부전선에서 위기가 고조되는 가운데 나온 것이어서 주목된다.

최근 트럼프 대통령은 그간 친분을 강조해온 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 대해 거듭 실망감과 불쾌감을 드러내고 있다.

트럼프 대통령은 또한 이날 방영된 폭스뉴스와의 인터뷰에서는 이번 주 열리는 유엔총회 고위급 회기에서 기조연설을 하는 것과 관련, “러시아와 우크라이나 문제를 해결해야 한다. 그리고 지금 벌어지는 일은 끔찍하다”며 “푸틴과 (우크라이나 대통령 볼로디미르) 젤렌스키 사이의 증오는 매우 상당하다. 많은 악감정(bad blood)이 있다”고 말했다.

한편 트럼프 대통령은 백악관에서 기자들과 만난 자리에서 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 최근 미국과의 대화를 희망하고 있는 데 대해 질문받자 “말하고 싶지 않다”며 “하지만 베네수엘라에 무슨 일이 일어나는지 보게 될 것”이라고 밝혔다.

최근 미국이 마약 카르텔과의 전쟁을 선포한 뒤 베네수엘라 인근에 병력을 배치하면서 카리브해에 긴장감이 고조되고 있다.

현재 미국은 카리브해에 핵 추진 고속 공격 잠수함 1정을 비롯해 이지스 구축함 등 8척의 군함을 파견했고, 베네수엘라와 인접한 푸에르토리코에도 F-35 전투기 10대를 배치한 상태다.