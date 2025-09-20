[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성군은 지난 18일 열린 ‘제18회 치매극복의 날 기념행사’에서 치매 우수프로그램 부문 보건복지부 장관상과 치매 예방 관리 부문 보건복지부 표창을 수상하며 2관왕을 달성했다.

대구시 치매센터가 주관한 이번 기념행사는 지난해 사업 실적을 평가해 수상 기관을 선정했다.

달성군보건소가 노인일자리사업과 연계해 지난해 처음 시작한 ‘스마트 홈런(Home Learn) 스쿨’ 사업이 큰 성과를 냈다.

보건소는 이 사업을 통해 양성된 22명의 시니어 서포터즈와 함께 경증 치매환자를 대상으로 인지자극 활동 등 다양한 지원 사업을 운영했다.

또 재가 치매환자 46명을 대상으로 약 10개월간 총 1244회의 가정 방문 프로그램을 제공했으며 산림치유 등 야외 힐링 프로그램도 함께 실시했다.

사업 전후 비교 결과 참여자들의 인지 기능은 43.8% 향상되고 우울감은 50% 완화되는 등 실질적인 개선 효과가 확인돼 높이 평가받았다.

참여자의 긍정적인 반응도 한몫했다. 보건소의 설문조사에 따르면 참여자의 80% 이상이 프로그램에 만족을 표했으며 재참여 의사를 밝혔다.

치매 예방 관리 부문에서 보건복지부 표창을 받은 달성시니어클럽은 지난해 노인일자리 노인역량활용사업단 중 하나로 ‘치매 지킴이 서포터즈’를 운영하며 가정 방문을 통해 다양한 인지활동 프로그램과 고독사 예방 활동을 펼쳤다.

이들의 가정 방문 횟수는 2000여 회에 이른다.

달성군은 내년에도 노인일자리와 연계해 치매환자와 가족을 위한 다양한 지원 사업을 추진할 계획이다.

최재훈 대구 달성군수는 “수상은 달성군이 전문가 중심의 일방적 서비스 방식에서 벗어나 시니어 서포터즈가 직접 참여하는 노노케어(老老 care) 체계를 구축한 성과로 평가된다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 치매 친화적 환경 조성에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.