[헤럴드경제=고재우 기자] 오는 22일 ‘2차 민생 회복 소비쿠폰(소비쿠폰)’ 신청이 시작되면서 배달 앱 간 이용자 확보를 위한 ‘눈치 싸움’도 치열하게 전개될 전망이다.

페이백 프로모션으로 1차 소비쿠폰 당시 가장 큰 수혜를 입은 땡겨요를 필두로 배달의민족, 요기요 등도 앱 내 공지 사항을 통해 ‘현장 결제’ 방법을 안내하는 등 분주한 모습이다. 배달 앱 내 결제로는 소비쿠폰 이용이 제한되기 때문이다.

이와 함께 업계에서는 공공 배달앱 중에서도 두각을 나타내는 땡겨요가 얼마나 많은 이용자를 확보할지도 관심이다.

업계에 따르면 이달 22일부터 2차 소비쿠폰 신청이 시작된다. 신청 기간은 다음 달 31일까지이고, 1인당 지급 금액은 10만원이다. 전 국민 90%가 대상이 될 전망이다. 이에 따라 1차 소비쿠폰 당시 현장 결제 방법 홍보에 나섰던 배달 앱들도 이용자 확보에 사활을 걸고 있다.

우선 ‘2만원 이상 2회 주문 시 1만원 환급’이라는 페이백 프로모션으로 재미를 본 땡겨요는 정부 지원으로 연말까지 프로모션을 유지한다.

모바일인덱스에 따르면 땡겨요 주간 이용자 수(WAU)는 1차 소비쿠폰 발행 이전(7월 14~20일) 약 61만명에서 최대(7월 28~8월 3일) 약 150만명 육박했다. 해당 기간 최대 이용자 수(약 280만명)를 기록했던 배달앱 3위 사업자 요기요를 바짝 추격했다. 땡겨요뿐만 아니라 공공 배달 앱도 동일한 페이백 프로모션을 운영 중이다.

1차 소비쿠폰 발행 이후 배달의민족도 WAU 1600만명(7월 28~8월 3일)을 넘어섰다. 땡겨요를 비롯해 배달의민족, 요기요 등은 현장 결제를 통한 소비쿠폰 활용이 가능하다.

이에 관련 홍보에도 적극적이다. 배달의민족은 2차 소비쿠폰 지급에 맞춰 메인 홈에 ‘민생 회복 소비쿠폰’ 아이콘을 노출한다. 이를 통해 결제 유도 및 홍보할 계획이다. 요기요도 앱 푸시 메시지 발송, 앱 내 공지사항 및 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 채널 등 공지를 통해 소비쿠폰 활용 방법 등을 안내한다.

단 쿠팡이츠의 경우 플랫폼 내에서 주문부터 배달까지 모두 제공하기 때문에 소비쿠폰 이용 자체가 불가능하다. 2차 소비쿠폰 수혜를 입기 어려운 구조다.

아울러 업계에서는 땡겨요가 얼마나 많은 이용자 수를 확보할지도 관심이다. 업계 관계자는 “1차 소비쿠폰 지급 당시 땡겨요가 급성장하면서 부진을 면치 못하고 있는 요기요와 격차가 크게 줄었다”고 평가했다.