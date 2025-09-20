[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]더불어민주당 양기대 전 국회의원(전 광명시장)은 19일 전북 부안 모항호텔에서 열린 새만금 사업 토론회에 참석해, “새만금 사업은 이제 대통령의 강력한 리더십 없이는 도약하는 데 한계가 있다”며, “대통령의 리더십과 지역의 결집이 맞물릴 때 비로소 골든타임을 살릴 수 있다”고 강조했다.

이번 토론회는 전북특별자치도와 전주고 출신 기업인 모임이 공동으로 마련해, 새만금 사업 미래를 심도 있게 논의하는 자리였다.

양 전 의원은 토론자로 나서 “새만금 사업은 지난 30여 년간 컨트롤타워의 부재, 중앙과 지방 간 책임 혼선, 부처·기관 간 이해 충돌로 인해 큰 진전을 이루지 못했다”며 “이제는 대통령이 직접 위원장을 맡는 ‘새만금 위원회’를 설치해 국무총리, 관계 부처 장관, 새만금개발청장, 기업인과 각계 전문가들이 함께 머리를 맞대야 한다”고 제안했다.

특히 그는 “윤석열 정부 시절 새만금 예산이 대폭 삭감되면서 사업 추진이 더욱 지연되고, 지역의 실망과 분노가 커졌다”며 “새만금은 정권에 따라 춤추는 사업이 아니라 국가 백년대계 사업이기에 흔들림 없는 추진체계가 필요하다”고 지적했다.

또한 “이를 뒷받침하기 위해 전북지사가 위원장을 맡는 실행위원회를 별도로 구성해, 익산·군산·김제·부안 지자체장과 지역 국회의원, 그리고 관계기관들이 참여하는 협력체계를 구축해야 한다”며 “대통령의 리더십과 지역의 실행력이 함께할 때 새만금은 세계적 프로젝트로 도약할 수 있다”고 밝혔다.

양 전 의원은 끝으로 “새만금은 단순한 국책사업이 아니라 대한민국의 미래 먹거리이자 동북아 경제 거점으로 뻗어나갈 수 있는 국가 전략”이라며, “지금이 마지막 골든타임”이라고 역설했다.

한편 이번 토론회에는 정동영 통일부 장관과 이강국 전 헌법재판소장을 비롯한 각계 인사들도 참석해, 새만금 사업의 미래 비전에 깊은 공감을 나눴다.