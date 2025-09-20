송 대표 ‘민주당을 떠나며’ 번역 李 “다양한 시각·목소리 중요”

[헤럴드경제=심아란 기자] 이재명 대통령이 더불어민주당 대표를 지낸 송영길 소나무당 대표의 북콘서트에 축전을 보내 격려했다고 송 대표 본인이 20일 전했다.

송 대표는 이날 페이스북을 통해 이 대통령이 전날 자신이 개최한 북콘서트에 보낸 축전을 공개했다.

이 대통령은 축전에서 “더 많은 독자가 이 책을 통해 현재 민주주의 사회의 고민에 대해 다각적으로 사유하는 시간을 갖게 되기를 바란다”며 “한 국가의 정치와 사회를 깊이 이해하기 위해서는 다양한 시각과 목소리를 접하는 것이 중요하다”고 밝혔다.

이어 “북콘서트가 미국의 사회·정치·외교·안보 등 다양한 분야에 대한 이해를 높이고 우리 정치를 되돌아보는 뜻깊은 계기가 되기를 바란다”고 덧붙였다.

송 대표는 최근 미국 하원의원을 지낸 털시 개버드 국가정보국(DNI) 국장의 책 ‘민주당을 떠나며’를 번역했다. 개버드 국장은 민주당 출신이나 공화당으로 당적을 변경해 도널드 트럼프 미국 대통령의 재선을 도왔다.

송 대표는 2022년 6월 서울시장 보궐선거에 도전하고자 인천 계양구을 국회의원직을 사퇴했으며 당시 대선 패배 후 정치적 재기를 노리던 이재명 대통령이 이 지역의 보궐선거에서 당선, 여의도에 입성했다.

송 대표는 불법 정치자금 수수 혐의로 기소 돼 올해 초 1심에서 징역 2년 실형을 선고 받아 복역하다 지난 6월 보석 청구가 받아들여져 석방됐다.