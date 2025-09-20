MS, 직원들에게 “당분간 美에 체류하라” 권고 JP모건도 “美 바깥 나간 직원들 20일까지 복귀” 전문직 비자 수수료 140만원→1.4억원 대폭 인상

[헤럴드경제=김현일 기자] 도널드 트럼프 미국 행정부가 ‘전문직 비자’로 불리는 H-1B 비자 수수료를 연간 10만달러(약 1억4000만원)로 대폭 인상하기로 하자 미국 기업들이 부랴부랴 임직원들에게 비상 특명을 내렸다.

H-1B 비자는 과학·기술·공학·수학(STEM) 분야의 전문 직종에 적용되는 비자다.

로이터통신에 따르면 마이크로소프트는 19일(현지시간) 사내 이메일을 통해 자사 H-1B 비자 보유자들에게 “당분간 미국 내에 체류해야 한다”고 안내했다.

마이크로소프트는 H-1B 비자 보유자의 가족인 H-4비자 보유자들도 미국 내에 체류해야 한다고 당부했다.

마이크로소프트는 현재 미국 바깥에 나가 있는 H-1B, H-4비자 보유자에게 “내일(20일) 시한 내에 미국으로 돌아올 것을 강력하게 권고한다”고 덧붙였다.

새로운 비자 제도가 시행되기 전에 미국으로 들어오라는 의미로 풀이된다.

투자은행 JP모건의 이민 관련 외부 법률고문도 H-1B 비자 보유자들에게 “미국을 떠나지 말고 추후 지침이 나오기 전에는 해외여행을 삼가라”며 “미국 외 지역에 체류 중이라면 9월 21일 0시1분 이전에 미국으로 돌아올 것을 강력하게 권고한다”는 내용의 이메일을 발송했다고 로이터통신은 전했다.

앞서 트럼프 행정부는 이날 H-1B 비자 신청 수수료를 기존 1000달러(약 140만원)의 100배인 10만 달러로 인상했다. 아울러 1년마다 같은 금액을 내고 갱신하도록 했다. 최대 체류기간인 6년을 채우려면 비자를 신청한 개인이나 이 개인을 고용하는 회사가 총 60만달러를 내야 한다는 의미다.

하워드 러트닉 미국 상무장관은 포고문 서명식에서 “갱신 때나 처음에나 회사는 이 사람이 정부에 10만 달러를 지급할 만큼 가치가 있는지를 결정해야 한다”고 말했다.