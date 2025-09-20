오늘 도암댐도 방류 예정

[헤럴드경제=안대용 기자] 강원도 강릉 지역의 가뭄 상황이 계속되는 가운데, 최근 이어지는 ‘단비’로 오봉저수지 저수율이 30%를 넘어선 것으로 나타났다.

한국농어촌공사 농촌용수종합정보시스템에 따르면 이날 오전 9시 10분 기준 오봉저수지 저수율은 36.9%(평년 72.4%)를 기록했다. 전날(19일) 저수율 28.1%보다 8.8%포인트(p) 오른 수치다. 오봉저수지는 강릉지역 생활용수의 87%를 공급하고 있다.

극심한 가뭄으로 지난 12일 저수율이 역대 최저치인 11.5%까지 떨어졌지만 최근 강릉 지역에 내린 비가 꾸준히 유입되면서 13일부터 상승세를 보이고 있다.

이에 따라 강릉시는 저수조 용량 100t 이상 아파트 113개소를 대상으로 실시했던 시간제 제한 급수(하루 2회 각 3시간(오전·오후 6∼9시))를 전날 오후 6시부터 전면 해제했다.

이날 오후에는 하루 약 1만t의 물을 강릉지역에 공급할 수 있는 평창 도암댐도 비상 방류할 예정이다.

앞서 강릉시는 가뭄 극복을 위해 지역사회 의견 수렴을 거쳐 지난 10일 도암댐 비상 방류수의 한시적 수용을 결정했다. 이외에도 남대천 지하수 관정 3개소와 임시취수정 2곳 확보 등을 통해 물 공급을 늘리고 있다.