우크라 종전 진전 지지부진한 상황 트럼프, 푸틴에 불만 표출 후 성사

[헤럴드경제=정호원 기자] 미국과 러시아의 외교 수장이 제 80차 유엔총회를 계기로 뉴욕에서 만날 예정이다.

러시아 측 바실리 네벤자 주유엔 대사는 19일(현지시간) 러시아 국영방송 인터뷰에서 세르게이 라브로프 러시아 외무장관과 마코 루비오 미국 국무장관의 회담이 계획돼 있다고 밝혔다. 그는 “아직 구체적인 의제는 정해지지 않았지만 양자·다자 현안 전반을 논의할 것”이라고 말했다.

양측은 올해 들어서만 세 차례 대면했다. 2월 사우디아라비아에서 우크라이나 종전 방안을 논의했고, 7월 말레이시아 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 외교장관회의에서도 만났다. 지난달에는 미국 알래스카에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정상회담에 배석했다.

이번 회동은 우크라이나 종전 논의가 진전되지 않는 상황에서 트럼프 대통령이 푸틴 대통령에 대한 불만을 공개적으로 드러낸 직후 열리게 됐다. 트럼프 대통령은 전날 영국 국빈 방문 기자회견에서 “(푸틴 대통령)가 나를 정말로 실망시켰다”며 유럽의 러시아산 에너지 구매 중단을 촉구하며 대러시아 압박 수위를 높일 의지를 내비쳤다.

라브로프 장관은 오는 23∼29일 뉴욕에서 열리는 유엔총회 고위급 회기에서 러시아 대표단을 이끌고 참석하며, 27일에는 연설도 할 예정이다. 이 기간 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장 등과도 별도 회담을 가질 예정이다.