“28만명 개인정보·결제 정보 유출” 기업 늑장 대응·보안 부실 추궁

[헤럴드경제=정호원 기자] 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당과 조국혁신당 의원들이 19일 KT와 롯데카드의 대규모 해킹 사태와 관련해 현장 조사를 진행했다.

의원들은 이날 오후 서울 서초구 KT 연구개발본부를 방문해 서버 침해 경위와 대응 과정을 집중적으로 추궁했다. 현장에는 김영섭 KT 대표를 비롯한 임원진과 최우혁 과학기술정보통신부 정보보호네트워크정책관, 이동근 한국인터넷진흥원(KISA) 디지털위협대응본부장 등 관계 당국자들도 함께했다.

의원들은 KT 측으로부터 소비자 피해 현황과 조치 결과를 보고받은 뒤, 정보보안 시스템의 문제 여부와 사측의 늑장 대응 의혹, 원격상담시스템 서버 폐기 논란 등을 따져 물었다. 이에 대해 KT 관계자는 “팸토셀 등 무선 장비 관리 시스템에 고쳐야 할 부분이 많다”며 “이 문제가 사건의 시발점이라고 본다”고 설명했다.

의원단은 이어 서울 종로구 롯데카드 본사로 이동해 현장 조사를 이어갔다. 이 자리에는 국회 정무위원회 소속 강준현·김남근 의원도 동행했다. 최민희 과방위원장은 “롯데카드 해킹 사고는 매우 심각한 사안”이라며 “피해 고객 28만명의 개인정보와 카드번호, 결제 핵심 정보인 CVC 비밀번호 일부까지 유출돼 부정 사용 우려가 크다”고 지적했다. 민주당 김현 의원은 “통신사뿐 아니라 카드사에서도 고객 정보가 유출돼 국민 불안이 커지고 있다”며 “소비자 권리가 침해되지 않도록 철저히 점검하겠다”고 말했다.

국회 과방위는 오는 24일 이번 사태와 관련한 청문회를 열 예정이다. 증인으로는 김영섭 KT 대표이사 등 KT 관계자 3명, 조좌진 롯데카드 대표이사 등 롯데카드 관계자 2명, 그리고 롯데카드 최대주주인 MBK파트너스 김병주 회장이 채택됐다.