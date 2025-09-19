20일~21일 무료 개방 역사 해설·전시 공간 마련

[헤럴드경제=정호원 기자] 2019년 화재로 탔던 프랑스 파리 노트르담 대성당의 탑의 일반관람이 20일(현지시간) 재개된다.

노트르담 대성당 사이트에 따르면 20∼21일 유럽 문화유산의 날을 맞아 대성당 탑 관람 코스가 다시 문을 연다. 이날 대성당은 무료로 개방되고 이후로는 인터넷 사이트를 통해 관람 시간대를 지정하고 유료 티켓(16유로·2만6천원)을 사야 한다.

노트르담 대성당 자체는 지난해 12월 다시 문을 열었으나 탑은 복원 마무리 작업을 거쳐 일반에 선보인다.

424개의 계단을 올라 도착하는 대성당 탑은 화재 전 파리 시내 전경을 볼 수 있는 전망대 역할을 했다.

당국은 복원 과정에서 방문객이 훨씬 수월하게 탑에 오르고, 대성당의 역사를 이해할 수 있도록 3단계에 걸쳐 휴식 공간이자 전시실을 설치했다고 밝혔다.

대성당의 역사를 장식한 주요 사건이 사운드스케이프 형태로 재현된다. 화재를 피한 두 마리의 키메라(사자 머리·양 몸통·용 꼬리를 가진 그리스 신화 속 괴물) 석상과 대성당 모형도 배치됐다.

대성당의 주요 예배 시간과 국가적 행사 때 울려 퍼지는 두 대형 종인 에마뉘엘(13.3t)과 마리(6t)도 마주할 수 있다.

국립기념물센터의 마리 라방디에 회장은 일간 르피가로에 “방문 자체의 목적이 달라졌다”면서 “6년 전에는 최대한 빨리 꼭대기에 올라 경치를 즐기는 것이 목표였다면 이젠 경로 곳곳에서 해설이 마련됐다”고 설명했다.