부산국제영화제 ‘넷플릭스 미디어 스터디 세션’ “넷플릭스로 K-콘텐츠 글로벌 수출 경로 얻어” “거대 자본으로 K-콘텐츠 성장, 전 산업 연결” 5조6000억 파급력…‘케데헌 열풍’ 대표 사례

[헤럴드경제=차민주 기자] “본래 콘텐츠 장르 하나가 독자적 시장을 형성하려면 국가 인구가 ‘1억’을 넘겨야 한다는 통념이 있었습니다. 넷플릭스는 ‘5000만’ 인구인 한국 콘텐츠를 거대 시장으로 형성해 이 같은 통념을 깼습니다.”

19일 김태훈 팝 칼럼니스트는 2025 부산국제영화제에서 ‘K의 경제학, K-콘텐츠의 발전과 한국의 문화 경제적 효과’라는 주제로 열린 ‘넷플릭스 인사이트 미디어 스터디 세션’에 참석해 이 같이 밝혔다. 그러면서 “우리는 상대적으로 인구가 적어 장르 시장보다는 유행 시장이 주류였는데, 넷플릭스라는 글로벌 플랫폼으로 시장이 확장성을 갖게 된 것”이라고 강조했다.

이날 세션에 참석한 김숙 컬처미디어랩 대표는 넷플릭스를 계기로 고립돼 있던 국내 콘텐츠가 새로운 수출 경로를 찾았다고 분석했다. 김 대표는 “넷플릭스가 한국에 출범하기 이전, 국내 콘텐츠는 주로 중국으로 수출됐는데 한한령으로 인해 중국 수출이 막히면서 고립된 상태였다”며 “2016년 넷플릭스의 한국 출범을 계기로 새로운 유통 시장을 찾은 것”이라고 했다.

김 칼럼니스트 또한 넷플릭스가 국내 콘텐츠가 겪어왔던 전 세계 시장 수출 경로의 난관을 해소해 줬다고 강조했다. 그는 “과거 전 세계 시장으로 확장하려면 언어적 장벽, 홍보, 설득의 과정이 필요했는데 넷플릭스의 ‘오징어게임’을 기점으로 한국인이나 한국어로만 구성된 드라마로도 충분히 전 세계에서 열풍을 일으킬 수 있다는 걸 증명했다”며 “한국 창작자는 내수가 작아 좀 더 치열한 경쟁 속에서 컸는데, 투철하게 트레이닝이 돼 있던 창작 인력이 넷플릭스로 전 세계 시장을 만나면서 경쟁력을 발휘하고 있다”고 설명했다.

이어 김 대표와 김 칼럼니스트는 넷플릭스의 거대 자본 투자로 국내 콘텐츠 업계 내 신인 창작자를 발굴해 콘텐츠 산업이 성장하고 있다고 평가했다. 앞서 넷플릭스는 지난 2023년 향후 4년 간 한국 콘텐츠에 약 3조원(25억 달러) 규모의 투자를 단행하겠다고 밝힌 바 있다. 김 대표는 “과거에는 창작의 실패를 수용해 줄 수 있는 자본을 갖춘 플랫폼이 제한적이어서 아이디어와 현장 투입 비용 간의 괴리가 컸다”며 “업계 내 거장뿐만 아니라 저연차 국내 창작자가 넷플릭스를 통해서 성공 사례를 만들고 있다는 점이 중요한데, 이 현상이 바로 신인 창작자를 발굴하는 지점이기 때문”이라고 했다.

이처럼 넷플릭스가 국내 콘텐츠 산업을 전 세계로 확대하면서, 전 산업의 경쟁력이 제고됐단 평가다. 딜로이트 컨설팅에 따르면 넷플릭스의 국내 콘텐츠 투자로 한국은 지난 2016~2020년 약 1만6000개 일자리 창출과 약 5조6000억원의 사회경제적 파급 효과를 얻었다. 아울러 넷플릭스가 올해 8개국 1만1511명을 대상으로 실시한 조사에 따르면 넷플릭스 시청자의 한국 방문 의향은 72%로 미시청자(32%) 대비 두 배 높았다. 음식, 뷰티, 전자제품 등 한국 상품에 대한 구매 관심도 더 높았다.

최근 흥행 열풍을 일으킨 ‘케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)’이 대표적인 사례다. 한국관광공사에 따르면 올해 한국을 찾은 외국인 관광객은 5월 기준 720만6747명으로 지난해 같은 기간(628만4133명)과 비교해 14.7% 증가했다. 작품 속 등장한 ‘Han의원’과 외관이 비슷한 서울한방진흥센터를 찾은 외국인 관광객은 지난 1월 451명에서 지난 7월 1856명으로 4배 이상 증가했으며, ‘케데헌 비공식 굿즈’로 불리는 ‘뮷즈’는 지난 1~7월 164억원의 매출을 기록해 지난해 같은 기간(103억원) 대비 60억원 이상 늘었다.

김 칼럼니스트는 “케데헌의 핵심 주제는 ‘정체성 찾기’로, 단일 국가인 한국인은 이 같은 메시지에 크게 공감하지 않을지 모르겠으나 다국적 문화를 지닌 북미권과 유럽에서 가장 중요하게 여기는 가치”라며 “이 같은 주제에 한국 음식과 전통문화를 체험할 수 있는 구조의 이야기를 덧붙여 전 세계 사람들에게 감동과 신선함을 동시에 선사한 것으로 본다”고 했다.