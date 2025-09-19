부산국제영화제 ‘넷플릭스 미디어 스터디 세션’

“넷플릭스로 K-콘텐츠 글로벌 수출 경로 얻어”

“거대 자본으로 K-콘텐츠 성장, 전 산업 연결”

5조6000억 파급력…‘케데헌 열풍’ 대표 사례

김숙(왼쪽) 컬처미디어랩 대표과 김태훈 팝 칼럼니스트가 19일 2025 부산국제영화제서 열린 ‘넷플릭스 인사이트 미디어 스터디 세션’에서 대담을 진행하고 있다. [넷플릭스 제공]
[헤럴드경제=차민주 기자] “본래 콘텐츠 장르 하나가 독자적 시장을 형성하려면 국가 인구가 ‘1억’을 넘겨야 한다는 통념이 있었습니다. 넷플릭스는 ‘5000만’ 인구인 한국 콘텐츠를 거대 시장으로 형성해 이 같은 통념을 깼습니다.”

19일 김태훈 팝 칼럼니스트는 2025 부산국제영화제에서 ‘K의 경제학, K-콘텐츠의 발전과 한국의 문화 경제적 효과’라는 주제로 열린 ‘넷플릭스 인사이트 미디어 스터디 세션’에 참석해 이 같이 밝혔다. 그러면서 “우리는 상대적으로 인구가 적어 장르 시장보다는 유행 시장이 주류였는데, 넷플릭스라는 글로벌 플랫폼으로 시장이 확장성을 갖게 된 것”이라고 강조했다.

이날 세션에 참석한 김숙 컬처미디어랩 대표는 넷플릭스를 계기로 고립돼 있던 국내 콘텐츠가 새로운 수출 경로를 찾았다고 분석했다. 김 대표는 “넷플릭스가 한국에 출범하기 이전, 국내 콘텐츠는 주로 중국으로 수출됐는데 한한령으로 인해 중국 수출이 막히면서 고립된 상태였다”며 “2016년 넷플릭스의 한국 출범을 계기로 새로운 유통 시장을 찾은 것”이라고 했다.

김숙(왼쪽) 컬처미디어랩 대표과 김태훈 팝 칼럼니스트가 19일 2025 부산국제영화제서 열린 ‘넷플릭스 인사이트 미디어 스터디 세션’에서 대담을 진행하고 있다. [넷플릭스 제공]
김 칼럼니스트 또한 넷플릭스가 국내 콘텐츠가 겪어왔던 전 세계 시장 수출 경로의 난관을 해소해 줬다고 강조했다. 그는 “과거 전 세계 시장으로 확장하려면 언어적 장벽, 홍보, 설득의 과정이 필요했는데 넷플릭스의 ‘오징어게임’을 기점으로 한국인이나 한국어로만 구성된 드라마로도 충분히 전 세계에서 열풍을 일으킬 수 있다는 걸 증명했다”며 “한국 창작자는 내수가 작아 좀 더 치열한 경쟁 속에서 컸는데, 투철하게 트레이닝이 돼 있던 창작 인력이 넷플릭스로 전 세계 시장을 만나면서 경쟁력을 발휘하고 있다”고 설명했다.

이어 김 대표와 김 칼럼니스트는 넷플릭스의 거대 자본 투자로 국내 콘텐츠 업계 내 신인 창작자를 발굴해 콘텐츠 산업이 성장하고 있다고 평가했다. 앞서 넷플릭스는 지난 2023년 향후 4년 간 한국 콘텐츠에 약 3조원(25억 달러) 규모의 투자를 단행하겠다고 밝힌 바 있다. 김 대표는 “과거에는 창작의 실패를 수용해 줄 수 있는 자본을 갖춘 플랫폼이 제한적이어서 아이디어와 현장 투입 비용 간의 괴리가 컸다”며 “업계 내 거장뿐만 아니라 저연차 국내 창작자가 넷플릭스를 통해서 성공 사례를 만들고 있다는 점이 중요한데, 이 현상이 바로 신인 창작자를 발굴하는 지점이기 때문”이라고 했다.

김태훈 팝 칼럼니스트가 19일 2025 부산국제영화제서 열린 ‘넷플릭스 인사이트 미디어 스터디 세션’에서 대담을 진행하고 있다. [넷플릭스 제공]
이처럼 넷플릭스가 국내 콘텐츠 산업을 전 세계로 확대하면서, 전 산업의 경쟁력이 제고됐단 평가다. 딜로이트 컨설팅에 따르면 넷플릭스의 국내 콘텐츠 투자로 한국은 지난 2016~2020년 약 1만6000개 일자리 창출과 약 5조6000억원의 사회경제적 파급 효과를 얻었다. 아울러 넷플릭스가 올해 8개국 1만1511명을 대상으로 실시한 조사에 따르면 넷플릭스 시청자의 한국 방문 의향은 72%로 미시청자(32%) 대비 두 배 높았다. 음식, 뷰티, 전자제품 등 한국 상품에 대한 구매 관심도 더 높았다.

최근 흥행 열풍을 일으킨 ‘케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)’이 대표적인 사례다. 한국관광공사에 따르면 올해 한국을 찾은 외국인 관광객은 5월 기준 720만6747명으로 지난해 같은 기간(628만4133명)과 비교해 14.7% 증가했다. 작품 속 등장한 ‘Han의원’과 외관이 비슷한 서울한방진흥센터를 찾은 외국인 관광객은 지난 1월 451명에서 지난 7월 1856명으로 4배 이상 증가했으며, ‘케데헌 비공식 굿즈’로 불리는 ‘뮷즈’는 지난 1~7월 164억원의 매출을 기록해 지난해 같은 기간(103억원) 대비 60억원 이상 늘었다.

김 칼럼니스트는 “케데헌의 핵심 주제는 ‘정체성 찾기’로, 단일 국가인 한국인은 이 같은 메시지에 크게 공감하지 않을지 모르겠으나 다국적 문화를 지닌 북미권과 유럽에서 가장 중요하게 여기는 가치”라며 “이 같은 주제에 한국 음식과 전통문화를 체험할 수 있는 구조의 이야기를 덧붙여 전 세계 사람들에게 감동과 신선함을 동시에 선사한 것으로 본다”고 했다.


