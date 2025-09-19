‘아마존 뷰티 인 서울’ 단독 제조후원사 참가 협력 강화

화장품 ODM(연구개발·공급) 기업 한국콜마가 아마존과 함께 K-뷰티 글로벌 확장에 속도를 낸다.

이 회사는 19일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘아마존 뷰티 인 서울 2025’에서 단독 제조 후원사로 참여했다. 양사는 지난해 6월 첫 ‘K-뷰티 콘퍼런스’를 개최한 이후 지속적 협력관계를 유지하고 있다.

이날 행사에는 윤상현 콜마그룹 부회장, 신화숙 아마존글로벌셀링코리아 대표를 비롯해 브랜드 및 유통사, 인플루언서, 투자사 등 업계 관계자 3000여명이 온∙오프라인으로 참석헸다.

윤 부회장은 이날 ‘제조기업 관점에서 본 K-뷰티 성공’을 주제로 강연을 했다. 그는 “진화하지 않으면 도태될 수밖에 없다. 성공적인 브랜드를 만들기 위해서는 치열한 노력과 끊임 없는 진화가 필수”라고 강조했다.

이어 “한국 소비자는 세계에서 가장 까다로운 고객이지만, 이러한 치열한 시장경험이 K-뷰티의 경쟁력을 키운 원천”이라며 “높은 소비자이해를 바탕으로 블록버스터제품을 확보하고 라인을 확장해가는 게 K-뷰티 성공공식”이라 했다.

한국콜마는 행사장에 스킨케어, 메이크업, 퍼스널케어, 선케어, 화장품패키지 등 대규모 전시관을 마련하고 고객사들과 맞춤상담을 했다.

회사 관계자는 “화장품 ODM 기업으로서 역할과 중요성을 재차 확인했다. 아마존과 협력을 바탕으로 K-뷰티산업의 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 말했다.